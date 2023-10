Trasa "Bleed Out 2024 Tour" oznacza powrót zespołu na areny po udanej trasie "Worlds Collide Tour" z udziałem Within Temptation i Evanescence w roli co-headlinerów.

W ramach promocji nowego albumu "Bleed Out" niderlandzka grupa zagra 25 października 2024 r. w Atlas Arenie w Łodzi.

Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą City Handlowy oraz dla słuchaczy Spotify rozpocznie się 4 października o godz. 10:00. Z kolei klienci Ticketmaster będą mogli kupować bilety od 5 października o godz. 10:00. Wejściówki do sprzedaży ogólnej trafią 6 października o godz. 10:00.

Within Temptation i nowa płyta "Bleed Out". Co już wiemy?

Pierwszy od czterech lat materiał grupy zmiksował amerykański fachowiec Zakk Cervini. Masteringiem "Bleed Out" zajął się zdobywca nagrody Grammy Ted Jensen.

W utworze "Shed My Skin" zaśpiewali gościnnie Rudi Schwarzer i Christoph Wieczorek z niemieckiej grupy Annisokay, a w kompozycjach "Bleed Out", "Don't Pray For Me" i "Entertain You" usłyszymy dodatkowo głos Szweda Daniela Gibsona.

Nowy album Within Temptation pilotuje aż sześć singli, które zespół wypuszczał sukcesywnie od połowy 2020 roku. Ostatnim z nich jest tytułowy "Bleed Out" poruszający trudną sytuację kobiet walczących o swoje prawa w Iranie po morderstwie Mahsy Amini.

"Kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam w Jemenie. Moi rodzice rezydowali w kilku krajach na Bliskim Wschodzie i często ich odwiedzałam, kiedy tam byli. To inny świat. Dzięki spędzonemu tam czasowi czuję się związana z tą częścią świata. Byłam pod niesamowitym wrażeniem odwagi młodych kobiet, które paliły swoje szale, wiedząc, że zostaną wtrącone do więzienia lub gorzej - to łamie serce" - mówi Sharon den Adel, wokalistka Within Temptation.

Premierę "Bleed Out" wyznaczono na 20 października nakładem należącej do zespołu Force Music Recordings. Wśród przygotowywanych wersji znajdziemy m.in. CD, kasetę, winyl oraz edycje cyfrowe.

Clip Within Temptation Bleed Out

Within Temptation - szczegóły albumu "Bleed Out" (tracklista):

1. "We Go To War"

2. "Bleed Out"

3. "Wireless"

4. "Worth Dying For"

5. "Ritual"

6. "Cyanide Love"

7. "The Purge"

8. "Don't Pray For Me"

9. "Shed My Skin"

10. "Unbroken"

11. "Entertain You".