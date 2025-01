"Co roku kolędowanie z Polsatem jest obowiązkowym punktem Wigilii w milionach polskich domów. Ale tak rodzinnego, przepełnionego emocjami koncertu nie było dawno. Kraków kocha artystów z wzajemnością, więc wspaniali wykonawcy, których zaprosiliśmy do wspólnego śpiewania włożyli w każdą z piosenek całe swoje serce i talent. Dawno nie mieliśmy też tak entuzjastycznej publiczności, która, kolędowała razem z artystami, klaskała i wzruszała się do łez.