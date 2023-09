Określany jako "fiński pionier Love Metalu", Ville Valo - występujący jako VV - wciąż promuje swój debiutancki solowy album "Neon Noir". Popularność zdobył z grupą HIM , która zakończyła działalność w 2017 r. Symbolem formacji stał się Heartagram, który jest połączeniem pentagramu oraz symbolu serca.



"Choć obrzędy pogrzebowe dla HIM były zabawne, zajęło mi więcej niż kilka księżyców, aby wylizać moje rany w cieniu Heartagramu i znaleźć pretekst, by znowu brzdąkać i nucić. W końcu postanowiłam założyć smycz na mojego ukochanego czarnego psa i zamiast na siebie szczekać, zaczęliśmy razem wyć. Tak narodziło się 'Loveletting'" - mówi VV o singlu zapowiadającym album.

"Artystycznie rzecz biorąc, główną różnicą między HIM i VV jest dodatkowa linia w Heartagramie, ale cóż to za znakomita linia! To jakby The Mamas and The Papas przebrani za Metallikę byli w drodze na imprezę Halloweenową w Studio 54, a kto nie chciałby być tego świadkiem?" - dodaje wokalista.

Ville Valo powraca na koncert do Polski

Po dwóch wyprzedanych koncertach w Krakowie i Warszawie w lutym, Ville Valo ogłasza kolejny występ w naszym kraju. 13 kwietnia 2024 r. wystąpi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jako gość specjalny pojawi się Zetra.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się 13 września o godz. 11:00. Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster Polska rusza 14 września o godz. 11:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się 15 września o godz. 11:00.