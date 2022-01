Trasa pod szyldem "Przebudzenie Tyranów 2022" stać będzie pod znakiem licznych jubileuszowych akcentów.

"Na lutowe koncerty w Polsce szykujemy wyjątkowy zestaw utworów. Bieżący rok to czas wielu jubileuszów: 30 lat od wydania debiutanckiego 'The Ultimate Incantation', 25-lecie albumu 'Black to the Blind' oraz 20-lecie obchodzić będzie 'Revelations'. Z tego ostatniego przypomnieć wam chcemy dawno niegrany, epicki 'Revelations Of Black Moses' oraz nigdy niegrany 'Whispers'. Z okazji tego, że już na wiosnę pojawi się piękna reedycja wydawnictwa 'Sothis', muzyki z tej płyty również nie zabraknie" - o koncertowym programie mówi Peter, grający na gitarze wokalista i lider Vadera.

"Przypomnimy również pieśni z początkowego, polskojęzycznego okresu Vader. Nie zabraknie 'Tyranów piekieł' czy 'Necropolis', ale też 'Giń psie' czy 'Przeklęty na wieki'. Będzie też kilka innych niespodzianek. W zestawie live pojawią się także ostre dźwięki z 'Solitude In Madness' czy wspominanego ostatnio 'De Profundis'. Zapraszamy!" - dodał frontman Vadera.

U boku Vadera wystąpią także inne zespoły, których nazwy mamy poznać już wkrótce.

Sprzedaż biletów na trasę organizowaną przez Left Hand Sounds, Knock Out Productions i Massive Music ruszy w piątek, 14 stycznia. Będą one dostępne w cenie 90 zł (10 zł więcej w dniu imprezy). Wszystkie bilety elektroniczne będzie można wymienić na druki kolekcjonerskie przy wejściu na koncert.

Vader i "Tyrani piekieł":

Wideo Vader - Tyrani Piekieł (OLD & NEW VERSION)

Vader i "Przebudzenie Tyranów 2022" - gdzie odbędą się koncerty?

17.02. - Wrocław (A2)

18.02. - Warszawa (Progresja)

19.02. - Kraków (Hype Park)

20.02. - Katowice (P23)

22.02. - Gdańsk (B90)

23.02. - Szczecin (Kosmos)

24.02. - Poznań (U Bazyla)

25.02. - Łódź (Scenografia)

26.02. - Skarżysko Kamienna (Semafor)

27.02. - Bydgoszcz (Fabryka Lloyda).