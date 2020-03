Trasa koncertowa "Poeci rocka". Paulina Przybysz: Muzyka jest językiem wszechświata [DATY, MIEJSCA, BILETY]

- To jest jak zwierciadło, odbijanie się w czyjejś twórczości jest bardzo przyjemne - opowiada w rozmowie z Interią Paulina Przybysz, która występuje na scenie podczas rozpoczętej w połowie lutego trasy koncertowej "Poeci rocka".

Trasę "Poeci rocka" przygotował muzycznie Leszek Biolik, który odpowiada za sukces trasy "Cohen i Kobiety", a narracyjnie dziennikarz Marcin Tercjak, który podczas koncertów ze specjalnie zaaranżowanego na scenie radiowego studia przybliża widzom historię piosenek i muzycznych legend.

Biolik występował w zespołach Republika i Wilki, współpracował z m.in. Grzegorzem Ciechowskim, Robertem Gawlińskim, Marcinem Rozynkiem, Fiolką Najdenowicz, Brodką i Misią Furtak.



Podczas koncertów fani usłyszą przeboje takich gwiazd lat 60. i 70., jak m.in. David Bowie, Neil Young, Bob Dylan, John Lennon, Jim Morrison (The Doors), Lou Reed, Janis Joplin i Patti Smith.

Ponadczasowe utwory przypominają m.in. Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki, Sławek Uniatowski i Łukasz Lach oraz John Porter, gość specjalny trasy. Podczas koncertów Porter wykonuje m.in. "Rockin' in the Free World" Neila Younga - zobacz:

Clip