Trasa koncertowa "Poeci rocka". John Porter: Muzyka mojej młodości [DATY, MIEJSCA, BILETY]

John Porter jest gościem specjalnym rozpoczętej w połowie lutego trasy koncertowej "Poeci rocka". - Ten przekaz się nie zmienił przez lata - mówi w rozmowie z Interią.

John Porter podczas premierowego koncertu trasy "Poeci rocka" AKPA

Trasę "Poeci rocka" przygotował muzycznie Leszek Biolik, który odpowiada za sukces trasy "Cohen i Kobiety", a narracyjnie dziennikarz Marcin Tercjak, który podczas koncertów ze specjalnie zaaranżowanego na scenie radiowego studia przybliża widzom historię piosenek i muzycznych legend.

Biolik występował w zespołach Republika i Wilki, współpracował z m.in. Grzegorzem Ciechowskim, Robertem Gawlińskim, Marcinem Rozynkiem, Fiolką Najdenowicz, Brodką i Misią Furtak.



Podczas koncertów fani usłyszą przeboje takich gwiazd lat 60. i 70., jak m.in. David Bowie, Neil Young, Bob Dylan, John Lennon, Jim Morrison (The Doors), Lou Reed, Janis Joplin i Patti Smith.

Po ponadczasowe utwory sięgną m.in. Krystyna Prońko, Paulina Przybysz, Piotr Rogucki, Sławek Uniatowski i Łukasz Lach oraz goście specjalni.

Gościem całej trasy został John Porter, walijski muzyk, kompozytor i autor tekstów, z Polską jest związany od 1976 roku. To właśnie John z Markiem Jackowskim i Korą od 1977 do 1979 roku tworzyli zespół Maanam - Elektryczny Prysznic, przemianowany później na Maanam.

Potem był John Porter Band i działalność solowa oraz współpraca z Maciejem Zembatym przy recitalach z piosenkami Leonarda Cohena. Ogromny sukces komercyjny John Porter odniósł wspólnie z Anitą Lipnicką albumami "Nieprzyzwoite piosenki", "Inside Story" czy "Goodbye". Ostatnio nagrał bardzo dobrze przyjętą płytę "Philosophia" z Wojciechem Mazolewskim.

Podczas trasy Porter wykonuje m.in. "Rockin' in the Free World" Neila Younga.

- To jest muzyka mojej młodości, Neil Young, Lou Reed i Iggy Pop. To są buntownicy. Ten przekaz to się nie zmienił, wciąż jest prawdziwy i aktualny - podkreśla John Porter w rozmowie z Interią.



Oto szczegóły trasy "Poeci rocka":



22.02.2020 - Szczecin, Filharmonia

28.02.2020 - Katowice, NOSPR

1.03.2020 - Poznań, Sala Ziemi

8.03.2020 - Gdynia, Arena

15.03.2020 - Kraków, ICE

22.03.2020 - Łódź, Wytwórnia

19.04.2020 - Bydgoszcz, Hala Łuczniczka.