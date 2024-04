30. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie). Dotychczas organizatorzy ujawnili już ponad połowę tegorocznego line-upu.

Na festiwalu zagrają m.in. Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz! ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj! ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, niemiecka orkiestra dęta wykonująca muzykę techno na żywo - Meute, wracający po latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger ( sprawdź! ), Niemcy z Guano Apes, reprezentanci celtyckiego punk rocka z Flogging Molly i łączący elektronikę z rockiem brytyjski projekt Modestep.

Z Polski zaprezentują się z kolei Kasia Kowalska, T.Love, Enej, Flapjack ( posłuchaj! ), Mery Spolsky, Coma, Paktofonika, Zenek, Coma i Orkiestra Dorosłych Dzieci.

Woodstock 2024: Metalowe piekło na Pol'and'Rock Festival

Niemal każde ogłoszenie wywołuje błyskawiczny odzew wśród fanów festiwalu. Jurek Owsiak tym razem sięgnął po reprezentantów zdecydowanie mocniejszego brzmienia, które co roku ma swoich wiernych zwolenników.

Na Dużej Scenie zagra legenda greckiej sceny blackmetalowej - Rotting Christ.



"Zespół budzący wiele kontrowersji, a jednocześnie przyciągający rzesze fanów melodyjnością riffów i niezłomnością w osiąganiu dźwięków, które rozpalają serca i umysły miłośników najcięższych brzmień. Od swoich początków w 1987 roku przeszli długą drogę, by ostatecznie osiąść na dobre w melodyjnym black metalu, wygrywając w 2007 roku Metal Storm Awards w kategorii The Best Black Metal Album" - czytamy w ogłoszeniu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rotting Christ Keravnos Kivernitos

Świętujący 35-lecie istnienia zespół na początku roku wypuścił 14. album studyjny "Pro Xristoy", który jest hołdem składanym przez muzyków ostatnim pogańskim władcom.

"Źródłem inspiracji dla tego albumu była moc pradawnej pogańskiej mądrości. To hołd dla tych, którzy stawili opór nadciągającemu chrześcijaństwu, niszczącemu wszystkie wartości, tradycje i wiedzę starożytnego świata" - powiedział Sakis Tolis, frontman greckiej formacji, który wraz z grającym na perkusji bratem Themisem stoi na czele Rotting Christ.

W nagraniach "Pro Xristoy" wzięli udział basista Kostas "Spades" Heliotis i gitarzysta Kostis Fouk, którzy od 2019 roku figurują w koncertowym składzie Rotting Christ.

"Za samą nazwę spalą was na stosie", "Namówiliście mnie w tym roku", "Oby więcej takich kapel", "Wisienka na torcie, czad!", "W końcu coś porządnego", "Bomba, to jest to", "No i to jest solidny powód, by jechać na Wooda", "Czekałem na tę gwiazdkę z nieba", "Szok, ale mega ogłoszenie", "Grube to jest" - czytamy wśród kilkuset komentarzy.

W Czaplinku zaprezentują się też faworyci woodstockowej publiczności - Sokołowski (wokalista Nocnego Kochanka w solowym projecie) oraz Transgresja, która na Pol'and'Rocku grała już w 2019, 2022 i 2023 r.