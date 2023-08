Kanadyjski wokalista Abel Tesfaye (ma pochodzenie etiopskie, jego rodzice wyemigrowali z tego kraju w latach 80.) znany jest na całym świecie pod swoim pseudonimem The Weeknd . Na początku swojej kariery ukrywał swój wizerunek, odmawiał też wywiadów.



W rozmowie z "Interview" muzyk wyjaśnił, że przyczyną tego zachowania były przede wszystkim kompleksy. "Chciałem być bardzo rozważny, żeby nie powiedzieć wyrachowany, w tym, jak chciałem być odbierany, postrzegany. Jednak pierwotnym powodem, dla którego się ukrywałem, było moje przekonanie, że się nie sprzedam, bo nie mam odpowiedniego wyglądu" - wyjaśniał wokalista i dodał, że przez długi czas zwyczajnie nienawidził tego, jak wygląda na zdjęciach.

Z ukrywania się muzyk zrezygnował podczas występu na festiwalu Coachella w 2012 roku. To był jego pierwszy koncert w Stanach i czwartym w całej karierze. "Wyjście i pokazanie się ludziom na żywo po raz pierwszy to było prawdziwe wyzwanie. A do tego musiałem śpiewać, co już było skokiem na głęboką wodę" - wspominał.

Od tego czasu jego kariery tylko nabrała zawrotnego tempa. To właśnie The Weeknd dzierży rekord wszech czasów w serwisie Spotify - jego piosenka "Blinding Lights" ma ponad 3,7 miliarda odtworzeń. To drugi singel promujący jego czwarty studyjny album "After Hours" (2019).

Clip The Weeknd Blinding Lights

33-latek ma w dorobku także m.in. cztery statuetki Grammy, 20 nagród Billboard, 22 Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy) oraz nominację do Oscara (za "Earned It" z filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya"). W 2020 r. znalazł się na liście magazynu "Time" w gronie najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Rok później został ambasadorem dobrej woli Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Część funduszy z trasy trafi na Fundusz Humanitarny XO, który wspiera reakcję organizacji na globalny kryzys głodowy. 6 złotych z każdego biletu sprzedanego w Polsce zostanie przeznaczone na ten cel.

Na trwającej trasie promuje dwie ostatnie płyty "After Hours" i "Dawn FM" (2022). W tym roku wystąpił w serialu "The Idol" (HBO), którego jest też współtwórcą.

Clip The Weeknd Popular (Visualizer) - feat. Madonna, Playboi Carti

The Weeknd w Warszawie - harmonogram koncertu:

17.00 - otwarcie bram

18.40 - Mike Dean

19.25 - Kaytranada

20.55 - The Weeknd.

Ze względu na silne opady deszczu, które w ostatnim czasie przechodzą nad Polską, fani zastanawiają się, czy pogoda nie zepsuje koncertu. W dniu wydarzenia dach będzie zamknięty. tj. nie będzie widać nieba.