The Dead Daisies supportem przed Foreigner [DATA, MIEJSCE, BILETY]

16 czerwca w Spodku w Katowicach wystąpi grupa Foreigner. W roli supportu zaprezentuje się australijsko-amerykańska formacja The Dead Daisies.

Glen Hughes został nowym wokalistą The Dead Daisies /Luigi Rizzo/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

Pomysłodawcą i liderem supergrupy The Dead Daisies jest australijski gitarzysta David Lowy. Muzyk świetnie radzi sobie także poza sceną - jest m.in. szefem politycznego think-tanku, dyrektorem medycznego instytutu, specjalizującego się w leczeniu idiopatycznych teleangiektazji w plamkach ocznych, i jednym z najlepszych australijskich lotników, regularnie uczestniczącym w pokazach i pilotującym najsłynniejsze maszyny z czasów II wojny światowej.

Przez zespół przewinęło się już ponad 20 muzyków ze światowej czołówki, m.in. Richard Fortus (eks-Guns N' Roses/The Psychedelic Furs), Dizzy Reed (Guns N' Roses/Hookers and Blow), Darryl Jones (The Rolling Stones, Sting), Frank Ferrer (Guns N' Roses), Charley Drayton (The X-pensive Winos/The Cult), Jon Stevens (Noiseworks/INXS), John Tempesta (The Cult), Tommy Clufetos (Black Sabbath, Rob Zombie) i Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner).

Ostatnio u boku Lowy'ego występowali gitarzysta Doug Aldrich (Whitesnake, Dio), perkusista Deen Castronovo (m.in. Journey, Ozzy Osbourne, Paul Rodgers, Steve Vai, Bad English, Soul SirkUS, Hole), wokalista John Corabi (eks-Mötley Crüe, The Scream) i basista Marco Mendoza (m.in. Thin Lizzy, Whitesnake, Black Star Riders).

Tych dwóch ostatnich zastąpił brytyjski wokalista i basista Glenn Hughes. Fanom rocka znany jest z występów w Trapeze i Deep Purple (lata 1973-76); współpracował też m.in. z Tonym Iommim z Black Sabbath (płyta "Seventh Star" nagrana pod szyldem Black Sabbath feat. Tony Iommi z 1986 r., oraz wydawnictwa "The 1996 DEP Sessions" i Fused już jako Iommi i Hughes). Od końca lat 70. równolegle prowadzi karierę solową.

Z Deep Purple Glenn Hughes nagrał klasyczne płyty "Burn" (1974), "Stormbringer" (1974) i "Come Taste The Band" (1975). Po odejściu wokalisty Iana Gillana i basisty Rogera Glovera do współpracy przyjęci zostali wówczas wokalista David Coverdale i właśnie Hughes. W 2016 r. wraz z Deep Purple został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.



Muzyk jest też członkiem supergrupy Black Country Communion, w skład której wchodzą także wirtuoz gitary Joe Bonamassa, perkusista Jason Bonham (syn legendarnego bębniarza Led Zeppelin Johna "Bonzo" Bonhama) i klawiszowiec Derek Sherinian (eks-Dream Theater).

The Dead Daisies już z Hughesem w składzie zaprezentowali pierwszy singel, nagranie zatytułowane "Righteous Days". Muzycy pracują nad pełnym albumem, który pojawi się w tym roku.

"To grupa ludzi, których łączy miłość do wspaniałej rockowej muzyki" - brzmi fragment oświadczenia zespołu. "To żywy, muzyczny organizm, którego motto brzmi: Rock żyje i ma się dobrze!" - czytamy.

Od początku działalności w 2013 r. grupa zdążyła wydać cztery płyty, wystąpić u boku innych gwiazd rocka (ZZ Top, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Bad Company, Judas Priest, Kiss, Whitesnake czy Def Leppard), zagrać historyczny koncert na Kubie i dwukrotnie zaprezentować się przed wielotysięczną publicznością na Przystanku Woodstock (2016 i 2017).