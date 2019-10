Foreigner powraca do Polski. Koncert w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Popularna w latach 80. pop-rockowa grupa Foreigner, pamiętana z takich przebojów, jak "I Want To Know What Love Is" i "Waiting For A Girl Like You", powraca do Polski. Koncert odbędzie się 16 czerwca 2020 r. w Spodku w Katowicach.

Foreigner w akcji: Mick Jones i Kelly Hansen /Donald Kravitz /Getty Images

Na całym świecie Foreigner sprzedał ponad 80 milionów płyt. Pierwsze pięć albumów z lat 1977-84 uzyskało status multiplatynowych, docierając minimum do piątego miejsca w Ameryce.

Zespół założony przez Micka Jonesa (eks-Spooky Tooth), Iana McDonalda (eks-King Crimson) i Lou Gramma w 1976 roku zadebiutowała rok później wydawnictwem "Foreigner".

Do największych przebojów Foreigner należą m.in. "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time" i "I Want To Know What Love Is".

Mickowi Jonesowi (gitara, klawisze, wokal) na scenie obecnie towarzyszą wokalista Kelly Hansen (eks-Hurricane), gitarzysta i saksofonista Thom Gimbel (wspomagał Aerosmith na koncertach), klawiszowiec Michael Bluestein (m.in. Stevie Nicks, Enrique Iglesias, Anastacia), basista Jeff Pilson (eks-Dokken, Dio, MSC), perkusista Chris Frazier (eks-Whitesnake i Steve Vai) i gitarzysta Bruce Watson.

To właśnie Jones stał za powrotem Foreigner w 2002 r.

Ostatnim materiałem formacji jest "Can't Slow Down" z 2009 r., pierwsze studyjne wydawnictwo Foreigner od 15 lat, kiedy ukazał się "Mr. Moonlight".

Produkcją "Can't Slow Down" zajęli się Marti Frederiksen (m.in. Aerosmith, Def Leppard, Motley Crue, Buckcherry) i nagrodzony Grammy Mark Ronson, współpracownik m.in. Amy Winehouse. Co ciekawe, ojczymem Ronsona jest właśnie Mick Jones, który zadbał o to, by mały Mark wychowywał się w domu pełnym muzyki.

W Spodku zespół zaprezentuje przekrojowy program z największymi przebojami.



Bilety trafią do sprzedaży 28 października.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 180 / 200 zł

Siedzące kat. 1 (sektor czerwony) - 250 / 270 zł

Siedzące kat. 2 (sektor niebieski do X) - 199 / 219 zł

Siedzące kat. 3 (sektor niebieski od XI) - 150 / 170 zł

Siedzące kat. 4 (sektor czerwony H, J) - 270 / 290 zł

Loża - 350 / 370 zł.