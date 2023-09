The 1975 wystąpią w Polsce. Gdzie i kiedy zagrają?

Nowo ogłoszone daty, w tym dwa koncerty w londyńskim The O2, stanowią największe w historii zespołu występy w Europie i będą ostatnimi koncertami w ramach kampanii "Being Funny In A Foreign Language". Nowa trasa koncertowa The 1975 "Still... At Their Very Best" przed przybyciem do Wielkiej Brytanii i Europy na nowo ogłoszone koncerty w 2024 roku, obejmie występy na arenach w Ameryce Północnej i Kanadzie, w tym wyprzedane koncerty w Hollywood Bowl w Los Angeles i, po raz pierwszy w historii, dwa wyprzedane wieczory w kultowym nowojorskim Madison Square Garden.

Poprzednia trasa zespołu "At Their Very Best" objęła areny w USA, Kanadzie, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Azji, a to wszystko w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, z liczbą ponad 500 tysięcy sprzedanych biletów. Pomiędzy imponującą inscenizacją, wysoce koncepcyjną sztuką performatywną i zaskakującymi występami gościnnymi, trasa była chwalona i nazwana “trasą zespołu, który jest w szczytowej formie"; twierdzenie to zostało poparte mnóstwem pięciogwiazdkowych recenzji od krytyków. "The 1975 'Still... At Their Very Best' ustawi poprzeczkę jeszcze wyżej, oferując nową, rozszerzoną produkcję" - można przeczytać w zapowiedzi.

The 1975 ogłosili niedawno wydanie kilku nowych, limitowanych edycji swojego debiutanckiego albumu "The 1975", aby uczcić 10. rocznicę wydania płyty. Obejmuje to wydanie winylowe 4-LP Deluxe zawierające: "The 1975" plus EP "Facedown", EP "Sex", EP "Music For Cars" i EP "IV", a także biały winyl w rozkładanej okładce, białą kasetę z limitowanej edycji oraz zestaw dwóch płyt CD zawierający album i nagranie na żywo ich pierwszego wydania "The 1975", granego w całości na żywo w Gorilla w Manchesterze na początku tego roku.

W ciągu ostatniej dekady The 1975 mocno ugruntowali swoją pozycję definiującego zespołu swojego pokolenia dzięki charakterystycznej estetyce, wiernym fanom i unikalnemu podejściu do dźwięków. Wydany w październiku ubiegłego roku piąty studyjny album zespołu "Being Funny In A Foreign Language" spotkał się z licznymi pochwałami, a The FACE określił go jako "album z masywnymi dźwiękami, nieskazitelną produkcją i szczerym romantyzmem", a "Rolling Stone" przyznał, że zespół "potwierdził swoją pozycję w czołówce pop-rocka ostatnich lat." Krążek sprzedał się lepiej niż pozostałe albumy z Top 5, zapewniając zespołowi piąty z rzędu oficjalny numer 1 w Wielkiej Brytanii. Zespół został również ukoronowany tytułem "Best Rock/Alternative Act" na BRIT Awards 2023.

