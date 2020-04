Sunrise Festival 2020 przełożony na kolejny rok. Powodem pandemia koronawirusa [NOWE DATY, BILETY]

Kolejna muzyczna impreza w Polsce została przeniesiona na 2021 rok. Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się Sunrise Festival 2020 w Kołobrzegu-Podczelu.

Jedną z gwiazd Sunrise Festival 2020 miał być David Guetta /Michael Campanella/Redferns /Getty Images

Tegoroczna edycja święta muzyki klubowej miała się odbyć w dniach 24-26 lipca.

Reklama

Podczas 18. urodzin Sunrise Festival mieli wystąpić m.in. David Guetta, Marshmello, Fatboy Slim, Faithless, Paul Kalkbrenner, Carl Cox oraz Sasha & John Digweed.

"Ostatnie tygodnie wywróciły Wasze i nasze życie do góry nogami. Sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa przemodelowała niemal cały świat, który walczy teraz o wyjście z kryzysu. Izolacja, środki ochrony osobistej, wiele obostrzeń, strach i niepewność jutra. Tak wygląda dziś życie każdego z nas. To czas niezwykle trudny. Boimy się o zdrowie i życie naszych bliskich. Przyszło nam walczyć z niewidzialnym wrogiem, o którym wiemy zbyt mało. Jedno jest pewne - wirus rozprzestrzenia się szybko w skupiskach ludzkich. Stąd decyzja rządu o zakazie imprez masowych w Polsce, który wprowadzono 10 marca wydaje się być w pełni zrozumiała" - czytamy w oświadczeniu organizatorów.

Wideo Jak David Guetta będzie świętował pięćdziesiąte urodziny? (Dzień Dobry TVN/x-news)

"Mimo to do końca wierzyliśmy, że pandemia nie pokrzyżuje nam planów i wspólnie będziemy świętowali nasze osiemnaste urodziny. Dlatego od wielu miesięcy ciężko pracowaliśmy nad stworzeniem wyjątkowej edycji Sunrise Festival. Zaprosiliśmy długo wyczekiwane legendy muzyki elektronicznej, zaprojektowaliśmy ogromne i piękne sceny, powiększyliśmy miasteczko SunCity, usprawniliśmy komunikację, zwiększyliśmy liczbę stref, w tym sanitarnych, na terenie festiwalu. Tak moglibyśmy wymieniać jeszcze długo" - dodają.

Orange Warsaw Festival 2019: Marshmello 1 / 21 Marshmello na Orange Warsaw Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Ostatecznie organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu tegorocznej edycji na 2021 r. Nowe daty to 23-25 lipca 2021 roku.

"Zmieniamy datę, ale dokładamy wszelkich starań, by obecny line-up pozostał bez zmian. Chcemy, by wszyscy artyści ogłoszeni do tej pory zagrali w Podczelu w 2021 roku. Wszystkie zakupione bilety zachowają ważność" - podkreślają.

Clip David Guetta Say My Name - & Bebe Rexha & J Balvin

Przy okazji postanowili zaapelować do sympatyków imprezy o pomoc w przetrwaniu do kolejnego roku, dołączając się do akcji #zatrzymajbilet.

"W związku ze zmianą terminu Festiwalu przygotowujemy dodatkowe bonusy dla osób, które zdecydują się zatrzymać bilet. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli kontynuować organizację jedynego takiego festiwalu w tej części Europy. To bardzo trudny czas nie tylko dla nas, ale też dla naszych współpracowników, przyjaciół, wielu artystów i podwykonawców, dlatego musimy się zjednoczyć. Branża eventowa jest na skraju załamania. Przez 17 lat budowaliśmy markę, z którą zżyliście się na zawsze. Bez Was historia Sunrise Festival może się zakończyć" - dodają twórcy.

David Guetta w Paryżu przed Euro 2016 - 9 czerwca 2016 r. 1 / 12 Koncert Davida Guetty przed Euro 2016 Źródło: East News Autor: AP/FOTOLINK udostępnij