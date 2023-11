Sting ( posłuchaj! ) od dekad pozostaje jednym z najpopularniejszych artystów. Lata temu w The Police, a później solowo tworzył przebój za przebojem. 72-letni dziś wokalista, który ma na swoim koncie aż 17 nagród Grammy (!) nie zatrzymuje się ani na moment i kontynuuje trasę pod nazwą "My Songs".

Reklama

Sting w towarzystwie zespołu rockowego zaprezentuje swoje najbardziej znane i lubiane przeboje, napisane podczas niezwykłej kariery zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego. W trakcie show na pewno pojawią się ponadczasowe kompozycje, jak: "Fields of Gold","Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" i wiele innych kultowych utworów.

Już w czerwcu przyszłego roku pojawi się w Polsce ponownie - tym razem na aż dwóch koncertach - 6 czerwca 2024 roku w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie oraz 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

Sting - dwa koncerty w Polsce w 2024 roku. Gdzie kupić bilety? [DATY, CENY]

Bilety na oba koncerty trafią do ogólnej sprzedaży już o godzinie 10.00, 24 listopada 2023 roku (piątek).

Wcześniej jednak fani zarejestrowani w banku Citi Handlowy będą mieli możliwość zakupu biletu w przedsprzedaży (22 listopada, środa, g. 10). Klienci Ticketmaster także będą mogli dokonać zakupu w środę, ale dwie godziny później. Własną przedsprzedaż będą mieli także członkowie fanklubu Stinga - na oficjalnej stronie internetowej artysty.

Jak na razie nie są znane ceny biletów.