Steel Panther: Koncerty w Polsce w 2022 r. Występ w Krakowie w nowym miejscu [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Grupa Steel Panther promować będzie piąty album "Heavy Metal Rules" z września 2019 r. Trasa koncertowa została przeniesiona z 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa.

Teraz dowiadujemy się, że zmianie uległo miejsce koncertu Amerykanów w Krakowie - występ odbędzie się 29 czerwca 2022 r. w Klubie Muzycznym Hol. Wszystkie bilety zakupione na koncerty zachowują swoją ważność.

Steel Panther - koncerty w Polsce 2022. Bilety

Ceny biletów: 130 zł (przedsprzedaż) i 150 zł (w dniu koncertu).

Steel Panther zaczynali od występów w niewielkich klubach Los Angeles, podczas których parodiowali metalowe hity lat 80., a stali się marką znana na całym świecie. Amerykanie najpierw działali jako Metal Shop, później występowali pod szyldem Metal Skool, a od 2008 roku podbijają serca fanów jako Steel Panther.

Dyskografia Steel Panther liczy pięć studyjnych albumów. Grupa zadebiutowała dziełem "Feel the Steel" w 2009 roku. Kolejno w ręce amatorów piosenek spod znaku glam i heavy metal, hard rock oraz comedy rock trafiały: "Balls Out" (2011 rok), "All You Can Eat" (2014 rok), "Lower the Bar" (2017 rok) i "Heavy Metal Rules" (2019 rok).

W szeregach Steel Panther udzielają się: Michael Starr (wokal), Satchel (gitary) i Stix Zadinia (instrumenty perkusyjne i klawiszowe). W lipcu ogłoszono, że z zespołem pożegnał się basista Lexxi Foxx, który występował od początku.



Zespół wyróżnia się zabawnymi tekstami i wizerunkiem nawiązującym do zespołów glam metalowych z lat 80.