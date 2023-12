Słodycz japońskiego popu i metalowy chaos razem. Babymetal powraca do Polski na koncert w 2024 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Oprac.: Michał Boroń Koncerty

Japoński zespół Babymetal 18 czerwca 2024 r. zagra swój pierwszy koncert w Polsce w roli głównej gwiazdy. Trio w ramach promocji płyty "The Other One" wystąpi na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Babymetal powraca do Polski /AMUSE /Getty Images