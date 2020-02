Slipknot powraca do Polski. Gościem specjalnym Jinjer [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Kilka dni po występie w Łodzi ogłoszono kolejny koncert grupy Slipknot w Polsce. Zamaskowani Amerykanie 3 sierpnia zagrają w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie.

Slipknot powraca do Polski /Ewelina Wójcik /Show The Show

Koncert w Gdańsku/Sopocie związany będzie z promocją wydanej w sierpniu 2019 r. płyty "We Are Not Your Kind".

Koncert Slipknot w Łodzi (6 lutego 2020 r.) 1 / 25 Slipknot na koncercie w Atlas Arenie Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Reklama

Slipknot to amerykańska grupa muzyczna, której twórczość zaliczana jest do nu metalu i metalu alternatywnego.

Członkowie zespołu na scenie, ale także w klipach i podczas sesji zdjęciowych, występują w charakterystycznych maskach.

Gościem specjalnym będzie dobrze znana polskim fanom ukraińska formacja Jinjer.

W listopadzie 2019 r. zespół wydał swój nowy album "Macro".

Clip Jinjer Pit Of Consciousness

Informacje o cenach biletów zostaną udostępnione 18 lutego (10:00) wraz ze startem ekskluzywnej przedsprzedaży biletów w ramach specjalnej oferty dla użytkowników Allegro Smart.

Clip Slipknot Nero Forte