Slipknot "We Are Not Your Kind": Drugich takich nie znajdziecie [RECENZJA]

Pantera, Machine Head, Fear Factory, Lamb Of God, Soulfly... - w którymś momencie każdy z tych zespołów starał się przebić do głównego nurtu i świadomości przeciętnego słuchacza. Każdy miał ochotę zostać drugim Slayerem, osiągnąć mainstreamowy status Metalliki, zawalczyć o rząd dusz. To jednak paru chłopakom z kukurydzianego stanu Iowa sztuka ta udała się najlepiej. "We Are Not Your Kind"? Może i racja. Drugich takich nie znajdziecie.

Okładka płyty "We Are Not Your Kind" grupy Slipknot /

Trzeba przyznać, że znany od dłuższego czasu singel "Unsainted" z całą mocą przypomniał o najważniejszych walorach muzyki Amerykanów, odsłaniając pełen wachlarz środków wyrazu, którymi posługują się muzycy rodem z Des Moines w stanie Iowa. Potężny główny riff Jima Roota; wbijające gwoździe w beton, perkusyjne kanonady Jaya Weinberga; śpiewany czystym głosem przez Coreya Taylora, automatycznie wręcz wpadający w ucho refren, a na dokładkę subtelnie wpleciony w całość dziecięcy chór oraz deathcore’owy breakdown, w którym spowalniający utwór, kroczący ciężar uzupełniają didżejskie zabawy z elektroniką Sida Wilsona.

Clip Slipknot Unsainted

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Unsainted" w serwisie Teksciory.pl

Pod względem kompozycyjnym, na podobne dwubiegunowej zasadzie opiera się "Nero Forte", gdzie - niczym w maniakalno-depresyjnej psychozie - wypluwane z szybkością wściekłego Eminema słowa w zwrotkach konkurują z chwytliwym, pop-punkowym refrenem, tworząc charakterystyczną dla Slipknot dychotomię, którą akurat w tej kompozycji najlepiej zdaje się wykorzystywać Weinberg; jego wypełnienia i rozpędzone jak lokomotywa przejścia na bębnach robią piorunujące wrażenie.

Pozytywne odczucia wzbudza również "Birth Of The Cruel". Tym razem jednak mamy do czynienia z miarowym, fabrycznie wręcz nabijanym średnim tempem egzekwowanym z przemysłowym chłodem Ministry i NIN oraz post-punkową transowością Sonic Youth, które skutecznie wzmacnia wieńczący całość, przysadzisty groove.



Clip Slipknot Birth Of The Cruel (Vertical Video)

Nu-metalowy groove najmocniej daje o sobie znać w "Critical Darling", w którym subtelny, oniryczny śpiew Taylora z alternatywnym rodowodem Stone Sour stanowi kontrapunkt dla rytmicznej pulsacji spod znaku Korn. Sama zaś końcówka - podobnie jak rozpoczynająca płytę miniatura / intro "Insert Coin" czy przywodzące na myśl melodię pozytywki interludium "What's Next" - budzi bliskie skojarzenia z horrorami z lat 60. czy włoskim kinem grozy z nurtu giallo.

Jak z pozornej ballady na gitarze akustycznej uczynić najcięższy utwór na płycie? Odpowiedzią na to pytanie jest "A Liar’s Funeral" - kompozycja ukazująca nieprzeciętny kunszt podopiecznych Roadrunner Records. To, co zrazu wydaje się bowiem rzeczoną balladą o wybitnie melancholijnej naturze, podkreśloną wokalną wrażliwością, przełamywane jest pogrobowym rykiem i stutonowym ciężarem, który z każdą sekundą zmierza ku doommetalowemu finałowi o apokaliptycznych proweniencjach Black Sabbath. Jak sprawić, by tak oczywisty kontrast brzmieniowy nie wypadł kuriozalnie, wiedzą już tylko oni. Brawo!



Wideo Slipknot - A Liar's Funeral (Audio)

Zdecydowanie najspokojniejszym utworem na "We Are Not Your Kind" jest za to alt-rockowy "Spiders", który z powodzeniem mógłby trafić na album Stone Sour, drugiej grupy Talyora, penetrującej obszary post-grunge'u. Przewijające się przez cały numer fortepianowe dźwięki na wzór słynnego tematu muzycznego z filmowego "Egzorcysty" wprowadzają tu jednak coś podskórnie niepokojącego, coś, co nie pozwala traktować tej kompozycji jedynie w kategoriach piosenki z list przebojów.

Wideo Slipknot - Spiders (Audio)

Rozmarzony, kontemplacyjny, nieco nowofalowy okazuje się też "Not Long For This World", który - gdyby nie skandowane wokale w środkowej części oraz bogato inkrustowana elektroniką i skreczami końcówka - znalazłby pełne uznanie u melancholików z Katatonii. W tym jednak przypadku zalecam wielokrotne przesłuchanie, bowiem tylko ono gwarantuje tu pełną satysfakcję.



Zwolennicy klasycznego Slipknot z dwu pierwszych płyt z pewnością nie przejdą obojętnie nad radykalizmem "Red Fang", w którym gitary na pełnych obrotach i dotkliwie kłujące elektroniczne szpile nie pozostawiają miejsca na choćby odrobinę litości, z czystym śpiewem włącznie.



Współczesna dojrzałość Slipknot objawia się najpełniej w równie mocnym, ale i znacznie bardziej wielowymiarowym "Orphan" - jednym z najlepszych utworów na szóstym longplayu zamaskowanej Dziewiątki. Budujący napięcie początek, thrashowy pęd, mocarny groove, różnorodne wokale Taylora, a na deser przytłaczający ciężar - jak mawiał Don King, takie rzeczy tylko w Ameryce (oraz za najlepszych czasów Strapping Young Lad).



Wideo Slipknot - Orphan (Audio)

Skoro o tym co najlepsze mowa, z bielizną w okolicach kostek zostawi was również posiadający genialny klimat, zamykający album "Solway Firth", w którym znów thrashowa chłosta, ewakuacyjne syreny i łamiący karki groove łączą się z czymś, co nazwałbym wybitnie szwedzkim graniem spod znaku melodyjnego, goeteborskiego death metalu.



Clip Slipknot Solway Firth

Na koniec zostawiłem sobie najdłuższy na płycie, bo blisko siedmiominutowy "My Pain" - bodaj największy eksperyment w dotychczasowej twórczości Slipknot. Pierwsze cztery minuty stanowią rodzaj makabrycznej, eterycznie floydowskiej elektro-kołysanki, która w drugiej części utworu przekształca się w eksperymentalny post-rock Roberta Frippa czy ambientowo-krautrockowy pejzaż z berlińskiej trylogii Bowiego. O ile mnie pamięć nie myli, na koncertach Stone Sour Taylor nosił się ostatnio w koszulkach tego ostatniego, więc chyba coś jest na rzeczy. Tak czy inaczej, czegoś takiego faktycznie do tej pory nie grali.

Wideo Slipknot - My Pain (Audio)

W zapowiedziach "We Are Not Your Kind" miał być najcięższą rzeczą z arsenału Slipknot od czasów "Iowa" (2001 r.), biorąc jednak pod uwagę numery takie jak "Not Long For This World" czy "Spiders", trudno się z tym zgodzić. Szósty album Amerykanów zapowiadano także jako longplay mający stanowić coś więcej niż tylko zbiór singli, czyli materiał rozumiany w starym stylu sprzed ery cyfryzacji. To z kolei udało się tylko w pewnej mierze, nie sposób bowiem traktować znajdujących się tu trzech miniatur na zasadzie brzmieniowego spoiwa (ja akurat w ogólne bym się ich pozbył). W końcu po trzecie - eksperymentowanie. Mimo nowatorskiego dla Slipknot "My Pain", na tle całości jest to jedynie, owszem ciekawy, ale jednak tylko erzac.



Nie jest to jednak płyta słaba. Na tle ".5: The Gray Chapter" sprzed pięciu lat wydaje się pod pewnymi względami ciekawsza i bardziej wymagająca, acz nie na tyle, by odstręczyć żądających konkretnego brzmienia i wypełniających stadiony fanów, którzy uczynili ich milionerami.



Na "We Are Not Your Kind" Slipknot pozostają pomostem rozpiętym pomiędzy mainstreamowym blichtrem a undergroundową ekstremą. Jedynym takim zespołem na świecie. W tym wciąż są najlepsi.



Slipknot "We Are Not Your Kind", Warner Music Poland



7/10