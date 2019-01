Slash w Łodzi. Afromental polskim supportem

12 lutego w Atlas Arenie w Łodzi zagra Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. W roli polskiego supportu wystąpi grupa Afromental, na czele której stoją Baron i Tomson, jurorzy "The Voice Kids".

Baron i Tomson z grupą Afromental zagrają przed Slashem /Mariusz Grzelak / Reporter

Wywiad Myles Kennedy: Cieszy mnie, gdy moje nagrania pomagają ludziom [WYWIAD]

VERVA Street Racing w Krakowie: Afromental, Fisz Emade Tworzywo i Kraków Street Band

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators promować będą wydaną we wrześniu 2018 r. płytę "Living the Dream".

Reklama

Gitarzystę Guns N' Roses i jego ekipę poprzedzać będzie Phil Campbell and the Bastard Sons, czyli rodzinna grupa dowodzona przez wieloletniego gitarzystę Motörhead Phila Campbella.

Teraz do tego składu dołącza polski support - zespół Afromental.

Formacja Tomsona i Barona (obecnie jurorzy "The Voice Kids", wcześniej w "dorosłym" "The Voice of Poland") pod koniec 2018 r. zaprezentowała nowy singel "Korzenie".

To pierwszy singel zwiastujący piąty album grupy i zarazem pierwszy po odejściu ze składu wokalisty Łoza oraz obsługującego instrumenty perkusyjne Dziamasa. Muzycy postanowili rozstać się z grupą w kwietniu 2017 roku.

Obecnie Afromental to kwintet.



Clip Afromental Korzenie

Sprawdź tekst utworu "Korzenie" w serwisie Tekściory.pl!