Slash przed koncertem w Polsce. Co przygotowali fani?

W przyszły wtorek (12 lutego) w Atlas Arenie wystąpi Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators. Z tej okazji fani przygotowują akcję specjalną..

Slash ponownie wystąpi w Łodzi (w tle motyw z okładki "Living the Dream" /Dave Simpson/WireImage /Getty Images

Pod koniec września 2018 r. ukazała się płyta "Living the Dream" nagrana pod szyldem Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators.

Zespół tworzą Slash (gitarzysta Guns N' Roses), wokalista Myles Kennedy (m.in. Alter Bridge i kariera solowa) oraz tworzący The Conspirators Brent Fitz (perkusja), Todd Kerns (gitara basowa, śpiew) i Frank Sidoris (gitara, śpiew).

Przy następcy "World On Fire" z 2014 roku ponownie pracował producent Michael "Elvis" Baskette (m.in. Alter Bridge, Iggy Pop, Incubus). Na płytę "Living the Dream" trafiło 12 premierowych utworów.

Przy każdej wizycie muzyka w Polsce fani przygotowują dla niego specjalną akcję powitalną.

"Na przestrzeni ostatnich sześciu lat przygotowaliśmy dla Slasha wiele niespodzianek. Była ogromna powitalna flaga, wielka kartoniada i wreszcie specjalna gitara, sprzedana przez WOŚP za niewyobrażalną sumę. Tym razem chcieliśmy zaskoczyć nie tylko Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, ale i wszystkich fanów zespołu. Wspólnie z Antyradiem przygotowaliśmy akcję, jakiej jeszcze w Polsce nikt nie widział. Przyjdźcie na koncert i weźcie w niej udział!" - zapowiada Rafał Lemański ze Slash Army Poland.

Fani w strefie Golden Circle otrzymają setki masek z motywem z okładki płyty "Living the Dream".



Przypomnijmy, że poprzednie dokonania Slasha i "Konspiratorów": "Slash", "Apocalyptic Love" i wspomniana płyta "World On Fire", znalazły się w Top 10 Billboardu.



W Atlas Arenie w Łodzi Slash występował już w listopadzie 2015 r. Był to jego trzeci koncert w Polsce z Mylesem i The Conspirators.

Dodatkowo dwukrotnie odwiedził nas z Guns N' Roses, dając występ na Energa Stadionie w Gdańsku (czerwiec 2017 r.) i Stadionie Śląskim w Chorzowie (9 lipca 2018 r.).

Slash ma w dorobku płyty Guns N' Roses: "Appetite for Destruction"(1987), "G N' R Lies" (1988), "Use Your Illusion I" (1991), "Use Your Illusion II" (1991) i "The Spaghetti Incident?" (1993), materiały pod szyldem Slash's Snakepit: "It's Five O'Clock Somewhere" (1995) i "Ain't Life Grand" (2000), dwie płyty z grupą Velvet Revolver - "Contraband" (2004) i "Libertad" (2007) oraz wiele gościnnych udziałów w nagraniach innych wykonawców, chociażby Michaela Jacksona, Lenny'ego Kravitza, Alice Coopera, Spinal Tap, Beth Hart.