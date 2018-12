Slade gwiazdą Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Brytyjski zespół Slade wystąpi we Wrocławiu 1 maja z okazji Gitarowego Rekordu Guinnessa 2019.

W tym roku w ramach Gitarowego Rekordu Guinessa na wrocławskim rynku zagrało wspólnie 7411 gitarzystów.

W kolejnej edycji udział wezmą muzycy z zespołu Slade, który później da pełny koncertowy show dla fanów gitarowego grania.

Pochodzący z angielskiego Wolverhampton Slade uważany jest za jedną z ikon glam rocka. W pierwszej połowie lat 70. swymi utworami z nieortograficznie pisanymi tytułami ("Coz I Luv You", "Mama Weer All Crazee Now", "Cum On Feel The Noize", "Merry Xmas Everybody") zdominowali listy przebojów w Anglii i całej Europie. Łączyli proste, niezwykle chwytliwe melodie z ostrym brzmieniem gitar.

Królowie glam rocka w latach 70. sprzedali najwięcej singli spośród wszystkich brytyjskich grup, w tym ponad milion egzemplarzy swojego największego przeboju "Merry Xmas Everybody".

Wideo SLADE - Merry Xmas Everybody

W 1969 jako Ambrose Slade wydali swój debiutancki, mocno eklektyczny album “Beginnings", który nie odniósł sukcesów. Menedżer Jimiego Hendrixa Chas Chandler podpowiedział grupie zmianę wizerunku i kolejny album "Play It Loud", nagrany już pod nazwą Slade, miał inny, bardziej rockowy charakter, a członkowie zespołu zaczęli nosić się na wzór skinheadów. Ku zaskoczeniu wszystkich album okazał się komercyjną klęską.

Kolejna sugestia Chandlera okazała się jednak strzałem w dziesiątkę - wydany w 1971 roku energetyczny singel "Get Down and Get with It" dotarł na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Jak się miało wkrótce okazać, był to dopiero początek sukcesów zespołu, który na ponad dekadę zdominował brytyjską scenę muzyczną.



Wideo SLADE - Get Down And Get With It (1971 video clip) *** HD ***

Członkowie Slade zapuścili długie włosy, zaczęli nosić ekstrawaganckie ubrania i buty na koturnach. Razem z Davidem Bowiem, T. Rex, Queen i Garym Glitterem stanęli na czele glamrockowej rewolucji. Ich single siedemnaście razy trafiały do Top 20 brytyjskich rankingów sprzedaży, a sześć z nich wspięło się na pierwsze miejsce.

Zespół nieustannie koncertował na całym świecie i wydawał świetnie przyjmowane albumy. Kiedy wydawało się, że pasmo sukcesów nigdy się nie skończy, pod koniec lat 70. punkrockowa fala zmiotła ze sceny gigantów glam rocka i rocka progresywnego. Kryzys Slade trwał do sierpnia 1980 roku, kiedy pomógł im zwykły przypadek. Ozzy Osbourne w ostatniej chwili odwołał swój występ podczas Reading Festival i grupę ściągnięto w ostatniej chwili jako zastępstwo. Bliski rozwiązania zespół dał przed 65 tys. publicznością jeden ze swoich najlepszych koncertów w życiu i całkowicie zawojował festiwal, co zaowocowało powrotem na listy przebojów i odzyskaniem ledwo co straconej popularności.



Wideo Slade Cum On Feel The Noize 1973

W 1991 roku z grupy odszedł wokalista Noddy Holder, a zespół przez jakiś czas grał jako Slade II. Ich muzyka okazała się zdumiewająco ponadczasowa - co jakiś czas nowe muzyczne mody powodowały spadek popularności, jednak zespół nadal miał wiernych fanów i potrafił bez wysiłku wypełniać sale koncertowe. Inspirowali się nim zarówno wykonawcy metalu (Kiss, Poison, Mötley Crüe, Def Leppard), rocka alternatywnego i grunge (Nirvana, Oasis, The Smashing Pumpkins), jak i punk rocka (Sex Pistols, Ramones, The Clash i The Damned).

Weterani ze Slade w Spodku - Katowice, 29 października 2009

Koncert odbędzie się 1 maja na terenach Pergoli w kompleksie Hali Stulecia i rozpocznie największy wrocławski festiwal 3-Majówka 2019, który co roku gromadzi gwiazdy z Polski i zagranicy. Kult, Nocny Kochanek, Pidżama Porno, IRA, Happysad, Łąki Łan, Decapitated, Krzysztof Zalewski, Ania Dąbrowska, Mery Spolsky oraz projekt Albo Inaczej otwierają długą listę wykonawców którzy wystąpią od 1 do 3 maja we Wrocławiu.

Bilety jednodniowe na koncert w którym wystąpi zespół Slade oraz karnety na 3-Majówkę 2019 już w sprzedaży.



3-Majówka 2019 - Dzień I

Slade i inni wykonawcy

bilety 1.05: 70 zł - do 31.12.18

karnety 1-2.05: 95 zł - do 31.12.18

karnety 1-3.05: 120 zł - do 31.12.18.