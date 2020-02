Skunk Anansie: Trzy koncerty w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Pod koniec listopada do Polski na trzy koncerty powróci brytyjska grupa Skunk Anansie.

Na czele Skunk Anansie stoi Skin /Katja Ogrin/Redferns /Getty Images

Przypomnijmy, że dowodzony przez charyzmatyczną wokalistkę Skin zespół Skunk Anansie ostatnio w Polsce zagrał na Pol'and'Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą.



Clip Skunk Anansie This Means War

Podczas imprezy dowodzonej przez Jurka Owsiaka Skin świętowała swoje 52. urodziny.

W styczniu 2019 r. zespół wydał koncertowy album "25LIVE@25" podsumowujący 25-lecie działalności.

Teraz formacja ogłosiła szczegóły swojej jesiennej trasy po Europie. W jej ramach trzykrotnie zagra w Polsce.

21.11 - Warszawa, Progresja

22.11 - Gdańsk, Stary Maneż

23.11 - Wrocław, A2.



Skunk Anansie na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 14 Zobacz zdjęcia z koncertu Skunk Anansie na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Bartek Muracki udostępnij

Brytyjczycy sprzedali miliony płyt na całym świecie i dzielili scenę z Davidem Bowie czy U2, a także razem ze Steve'em Wonderem, Niną Simone i Michaelem Jacksonem śpiewali "Happy Birthday" Nelsonowi Mandeli.

- Nie jesteśmy starym zespołem, tylko kultowym! Takim, który cały czas nagrywa i dobrze się bawi! Nie jesteśmy zespołem, do którego po koncercie przychodzą młodzi ludzie i mówią: "Moja mama powiedziała mi, że dobrze gracie!". My ciągle jesteśmy ludźmi z undergroundu. I to mnie bardzo cieszy - mówi Skin w rozmowie z Interią.

Clip Skunk Anansie Charlie Big Potato 25LIVE@25

