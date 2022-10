Koncert Simply Red, który miał odbyć się w 2020 roku w Warszawie, został przeniesiony do Atlas Areny w Łodzi. Nowa data występu to 7 grudnia 2022 roku. Są jeszcze dostępne bilety na grudniowy koncert, który był dotąd dwukrotnie przekładany.

Ekipa dowodzona przez wokalistę Micka Hucknalla podczas trasy promuje album "Blue Eyed Soul" z listopada 2019 r. W ostatnich miesiącach grupa intensywnie koncertuje w całej Europie - zagrała m.in. kilkanaście koncertów w Wielkiej Brytanii, ale także Hiszpanii, Danii czy Norwegii.

Reklama

Simply Red ma w dorobku ponad 60 mln sprzedanych płyt. Do największych przebojów należą takie utwory, jak m.in. "Holding Back The Years", "If You Do not Know Me By Now", "Something Got Me Started", "Right Thing", "Stars","Fairground", "The Air That I Breathe". Z pewnością wielu z nich nie zabraknie podczas łódzkiego koncertu.

Grupa Micka Hucknalla w 2015 r. powróciła po 5-letniej przerwie. Ukazał się wówczas album "Love" z premierowym materiałem, a formacja ruszyła w trasę z okazji 30-lecia działalności. "Lubię rocznice, a ta jest wielka. Czuję, że to dla nas dobry i odpowiedni moment" - mówił wówczas rudowłosy lider.

Pod koniec 2016 r. w Irlandii i Wielkiej Brytanii zespół zagrał specjalne koncerty z okazji 25. rocznicy wydania płyty "Stars".