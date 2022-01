Trzykrotnie nominowany do Grammy wokalista i kompozytor Shawn Mendes ogłosił nowe daty swojej trasy "Wonder: The World Tour". Europejskie koncerty (w sumie 32 występy) zostały przełożone na 2023 r. w związku z trwającą pandemią koronawirusa i różnymi ograniczeniami w poszczególnych krajach.



Dwa polskie koncerty miały się odbyć pod koniec marca w Tauron Arenie Kraków. Przypomnijmy, że to w tym właśnie miejscu 2 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy polski występ 23-letniego wokalisty.

Shawn Mendes - koncerty w Polsce. Nowe daty

Europejska część trasy rozpocznie się 31 maja w Bolonii (Włochy). Do naszego kraju Shawn Mendes przyjedzie, by 19 i 20 czerwca 2023 zaśpiewać w Tauron Arenie Kraków.



Reklama

W oświadczeniu Mendes zdradził, że pracuje nad nową muzyką i jest niezwykle podekscytowany, by się nią podzielić z fanami na żywo.

Instagram Post

Na europejskiej części trasy Shawnowi miała towarzyszyć amerykańska wokalistka, kompozytorka i multiinstrumentalistka King Princess, by promować swój debiutancki album "Cheap Queen" z 2019 r. Z nadchodzącego wydawnictwa poznaliśmy już single "Only Time Makes It Human", "Pain" i "House Burn Down".



Camila Cabello i Shawn Mendes: Historia burzliwej znajomości 1 / 7 Camila Cabello i Shawn Mendes poznali się w 2014 roku, kiedy to Fifth Harmony ruszyły we wspólną trasę z Kanadyjczykiem. Najbardziej zainteresowana poznaniem młodego muzyka była właśnie wokalistka o kubańskich korzeniach. Źródło: Getty Images Autor: Mike Windle udostępnij

Shawn Mendes i płyta "Wonder"

Przy swoim czwartym albumie Shawn pracował z Kidem Harpoonem (współpracował też m.in. z Harrym Stylesem) oraz Natem Mercereau. Wokalista komponował utwory wspólnie z nominowanym do Grammy Scottem Harrisem.

Z kolei laureat Grammy - Frank Dukes - wyprodukował singel "Monster" nagrany w duecie z Justinem Bieberem. Na albumie "Wonder" gościnnie pojawia się również Anderson .Paak - jego perkusję słychać w kawałku "Teach Me How To Love". Wydawnictwo promują single "Wonder" i "Monster".

Clip Shawn Mendes Monster - & Justin Bieber

Gwiazdor otrzymał dwie nominacje na 61. ceremonii Grammy w kategoriach: "Piosenka roku" za "In My Blood" oraz "Najlepszy popowy album wokalny". Rok później artysta mógł cieszyć się nominacją za singel "Señorita" z Camilą Cabello (z gwiazdą prywatnie tworzył parę - rozstał się z nią w listopadzie 2021 r.) w kategorii "Najlepszy popowy duet/występ grupowy".