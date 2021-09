Trzykrotnie nominowany do Grammy wokalista i kompozytor Shawn Mendes ogłosił szczegóły swojej międzynarodowej trasy "Wonder: The World Tour". W jej ramach wystąpi w 64 arenach w Ameryce Północnej, Europie i Wielkiej Brytanii.

Polski koncert odbędzie się 24 marca 2022 r. w Tauron Arenie Kraków. Przypomnijmy, że to w tym właśnie miejscu 2 kwietnia 2019 r. odbył się pierwszy polski koncert 23-letniego wokalisty.

Na europejskiej części trasy Shawnowi towarzyszyć będzie amerykańska wokalistka, kompozytorka i multiinstrumentalistka King Princess, która wystąpi również w Krakowie. Promować będzie swój debiutancki album "Cheap Queen" z 2019 r. Z nadchodzącego wydawnictwa poznaliśmy już single "Only Time Makes It Human", "Pain" i "House Burn Down".



Shawn Mendes w Polsce - bilety

FirstAccess Presale rozpocznie się 4 października o 10:00. Wszystkie daty koncertów oraz informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie trasy. Do przedsprzedaży można zapisać się poprzez specjalną aplikację ShawnAccess. Przedsprzedaże będą dostępne dla wszystkich członków ShawnAccess bezpłatnie, po zalogowaniu i uzyskaniu kodu przedsprzedażowego.



First Access Presale jest pierwszą szansą na zdobycie biletów VIP, poprzez dodanie Paszportu ShawnAccess do zamówienia na stronie sprzedaży biletów. Oferuje ona priorytetowy dostęp do najlepszych miejsc siedzących na wybranym koncercie. General Fan Presale jest również dostępna dla wszystkich członków ShawnAccess i daje dostęp do biletów VIP przed startem sprzedaży otwartej.



Limitowana przedsprzedaż dla posiadaczy voucherów w AlterSklepie i członków AlterKlubu rozpocznie się 7 października 2021. Otwarta sprzedaż biletów na koncert startuje 8 października 2021.

Shawn Mendes i płyta "Wonder"

Przy swoim czwartym albumie Shawn pracował z Kidem Harpoonem (współpracował też m.in. z Harrym Stylesem) oraz Natem Mercereau. Wokalista komponował utwory wspólnie z nominowanym do Grammy Scottem Harrisem.

Z kolei laureat Grammy - Frank Dukes - wyprodukował singel "Monster" nagrany w duecie z Justinem Bieberem. Na albumie "Wonder" gościnnie pojawia się również Anderson .Paak - jego perkusję słychać w kawałku "Teach Me How To Love". Wydawnictwo promują single "Wonder" i "Monster".

Gwiazdor otrzymał dwie nominacje na 61. ceremonii Grammy w kategoriach: "Piosenka roku" za "In My Blood" oraz "Najlepszy popowy album wokalny". Rok później artysta mógł cieszyć się nominacją za singel "Señorita" z Camilą Cabello (z gwiazdą prywatnie jest parą) w kategorii "Najlepszy popowy duet/występ grupowy".