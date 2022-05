Sevdaliza, Larkin Poe i Eagles Of Death Metal na koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA]

Koncert Sevdalizy odbędzie się już 19 maja w warszawskim klubie Stodoła. Sevdaliza jest irańsko-holenderską piosenkarką, autorką tekstów i reżyserką. Zajmuje się także produkcją płyt.

Na koncie ma już dwa albumy studyjne - wydany w 2017 roku debiut "ISON" oraz "Shabrang" nagrany w 2020 roku.

Muzyka Sevdalizy obejmuje elektronikę alternatywny R&B, trip hop, eksperymentalny pop i avant-pop. Inspiruje się ideami kobiecości, tożsamości i macierzyństwa.

Clip Sevdaliza HUMAN

Larkin Poe zagra w Polsce dwa koncerty - pierwszy 22 maja w Krakowie w klubie Kwadrat, a drugi dzień później w stołecznej Proximie. Larkin Poe to amerykański zespół rockowy, prowadzony przez siostry Rebeccę i Megan Lovell. Często nazywa się je "młodszymi siostrami Allman Brothers".

Obejmującą pięć płyt studyjnych dyskografię zamyka wydany w 2020 roku "Kindred Spirits" z coverami utworów m.in. Lenny'ego Kravitza, Neila Younga, Elvisa Presleya, Phila Collinsa i Eltona Johna.

Clip Bleach Blonde Bottle Blues

O Eagles Of Death Metal tak możemy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi: "Eagles of Death Metal to amerykański zespół rockowy z Palm Desert w Kalifornii, założony w 1998 roku przez najlepszych przyjaciół Jessego Hughesa i Josha Homme. Pomimo nazwy zespołu, Eagles of Death Metal nie jest zespołem death metalowym. Historia mówi, że przyjaciel wprowadzał Josha Homme do gatunku death metalu. Kiedy zagrał piosenkę polskiego zespołu Vader i stwierdził, że utwór należy do gatunku death metalu, Homme nazwał Vadera orłami death metalu - "eagles of death metal". Po usłyszeniu tej frazy, zastanawiał się, jak brzmiałoby skrzyżowanie the Eagles z death metalowym zespołem. Tak narodził się zespół".

W Polsce będzie można ich zobaczyć 23 maja w Warszawie w klubie Stodoła.