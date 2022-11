W ramach promocji płyty "Rock Believer" grupa Scorpions 28 maja wystąpiła w Tauron Arenie Kraków. Dzień przed tym koncertem, w związku z ogromnym zainteresowaniem fanów, ogłoszono kolejny występ legendy hard rocka w naszym kraju.

Formacja z Hanoweru powróci do Polski 26 maja 2023 r. - zespół zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety na to wydarzenie są jeszcze dostępne, ale organizatorzy zapewniają, że szybko znikają.

Okazuje się, że w przyszłym roku zespół zaprezentuje się przed polską publicznością jeszcze raz - 22 czerwca 2023 r. w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie. Bilety do regularnej sprzedaży trafią 25 listopada, a dzień wcześniej kupić je będą mogli zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis.

"Majowy koncert w Krakowie był nie tylko wyprzedany, ale okazał się fantastycznym widowiskiem. Do tego już notujemy ogromne zainteresowanie przyszłorocznym przyjazdem legend rocka do Łodzi, co skłoniło nas do podjęcia jedynej słusznej decyzji: organizujemy występ na Pomorzu. Poland loves Scorpions!" - cieszy się Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Scorpions w Ergo Arenie.

Scorpions - legenda hard rocka ponownie w Polsce

Niemiecki Scorpions to oczywiście nie tylko "Wind of Change" (od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ze zmienionym tekstem), ale także wiele innych przebojów, m.in. "Send Me an Angel" czy "Still Loving You", a także energetyczne "Big City Nights" oraz "Rock You Like a Hurricane".

Razem z najnowszym albumem, wydanym w lutym tego roku, zespół ma na koncie 19 krążków studyjnych i ponad 100 milionów sprzedanych płyt. U boku liderów (wokalista Klaus Meine, gitarzyści Rudolf Schenker i Matthias Jabs) występują Polak Paweł Mąciwoda (bas) i Szwed Mikkey Dee (perkusja).