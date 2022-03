Pierwszymi ogłoszonymi gwiazdami tegorocznej edycji Salt Wave Festiwal będą RY X, Balthazar, Saint Motel, Łona i Webber + The Pimps, Mery Spolsky, Lime Cordiale i Zalia. W tym roku fani zjadą się do Jastarni w dniach 19-20 sierpnia. Patrząc na to, kim są ogłoszone gwiazdy, można być pewnym, że w tym roku nie zabraknie niespodzianek.

RY X, a tak naprawdę Ry Cuming, jest wokalistą i autorem piosenek z Australii. Jego atmosferyczna twórczość jest zbliżona klimatem do utworów takich artystów jak Jeff Buckley, Bon Iver, Angus & Julia Stone czy Ben Howard. Wśród swych inspiracji wymienia także m.in. znalazł się również zespół Pearl Jam. W 2016 r. opublikował debiutancki album "Dawn", z którego pochodzą takie numery jak "Only", "Berlin" i "Howling". W ubiegłym roku ukazała się na rynku jego płyta "Live From The Royal Albert Hall", którą nagrał razem z London Contemporary Orchestra. Polskę odwiedził ostatni raz w 2019 r. Podczas Salt Wave Festival wystąpi w piątek, 19 sierpnia 2022 r.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Dead Daisies zaprasza na koncert w Polsce! materiały prasowe

Balthazar natomiast zagra 20 sierpnia. To zespół, który pierwotnie miał pojawić się na festiwalu w ubiegłym roku, ale pandemia odroczyła ich odwiedziny w naszym kraju. Zespół powraca jednak na festiwalowe sceny i zagra przede wszystkim utwory z najnowszej płyty "Sand". Najnowszy album (tworzony po części także w trakcie pandemii) to pewnego rodzaju stawianie pierwszych kroków w miejscach nieznanych i stąd, być może, słychać na nim powiew świeżości, zmotywowania i młodzieńczej energii, podobnej do tej, którą pamiętać można jeszcze z 2010 r., gdy grupa wydała swój pierwszy album "Applause". Muzycy na nowej płycie połączyli minimalnie zaaranżowany pop z elektroniką i wyrafinowanym groovem.

Clip Balthazar Balthazar - On A Roll (Official Video)

Innymi gwiazdami wywodzącymi się z Australii będzie braterski duet Lime Cordiale. Prezentujący feel-good indie rock band pojawi się na Salt Wave Festival 20 sierpnia 2022 r. Choć grupa powstała przeszło dekadę temu, największy rozgłos przyniosła im ostatnia niespodziewana kooperacja z hollywoodzką gwiazdą - Idrisem Elbą. Zawierający sześć utworów album "Cordi Elba" stał się dość niespotykaną, a także ciekawą pozycją w muzycznym i aktorskim portfolio.

Na scenie zobaczymy także m.in. Saint Motel, który swego czasu podbiło serwisy streamingowe utworem "My Tape". Nie może zabraknąć także polskich artystów - m.in. Mery Spolsky, Łona i Webber + The Pimps oraz Zalia. Specjalnie na potrzeby festiwalu powstała też nowa wersja piosenki "Ach, jak przyjemnie" w wykonaniu duetu Sonar. Bilety jednodniowe kosztują 159 złotych, a karnety 259 złotych. Z polem namiotowym trzeba zapłacić za nie 459 złotych. 26 kwietnia ceny wzrosną o 40 złotych, a "final call tickets", dostępne po 1 sierpnia będą kosztować kolejno 249 złotych, 359 złotych, a pole namiotowe 599 złotych. Organizatorem imprezy jest Good Taste Productions.

Wideo Salt Wave Festival: Sonar - Ach, jak przyjemnie [Official Aftermovie 2021]