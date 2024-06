Ruszają w pożegnalną trasę. Gdzie odbędzie się ostatni koncert w Polsce?

"Jeśli chcesz się wybrać w tę niezwykłą podróż sentymentalną to odkurz swoją deskorolkę, zakładaj szerokie spodnie i wpadnij pośpiewać z całą salą prawdziwe rockowe hymny początku tego wieku!" - czytamy w informacji od organizatorów ostatniego polskiego koncertu Sum 41 , który odbędzie się 9 listopada w Atlas Arenie w Łodzi.

Sum 41 żegna się ze sceną. Kto pojawi się na koncercie w Polsce?

Podczas pożegnalnej trasy po Europie fani będą mieli okazję usłyszeć największe przeboje, przeplatane utworami z ostatniej płyty "Heaven :x: Hell", wydanej w marcu tego roku.

Reklama

Zespół znajduje się w gronie 10 najlepiej sprzedających się formacji z Kanady (z wynikiem ponad 15 mln egzemplarzy), a wśród otrzymanych nagród ma m.in. dwie statuetki i sześć nominacji do Juno Awards (kanadyjski odpowiednik Grammy) oraz nominację do Grammy za utwór "Blood in My Eyes" (2012).

Gościem specjalnym koncertu w Łodzi będzie walijska gwiazda sceny pop-punkowej, czyli Neck Deep. Grupa nigdy nie ukrywała swojej fascynacji takimi zespołami jak Sum 41, Fall Out Boy, A Day To Remember, Green Day czy Blink-182.

Spotify Presale rozpocznie się 27 czerwca o godz. 10:00. Dzień później o tej samej godzinie ruszy sprzedaż otwarta wejściówek na koncert w Łodzi.