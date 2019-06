Rod Stewart: Koncert w Tauron Arenie Kraków [ROZPISKA]

Zestaw największych przebojów Roda Stewarta w jego niezapomnianym wykonaniu usłyszymy w piątek 21 czerwca w Tauron Arenie Kraków.

Rod Stewart, a w tle jego "hot legs" /Harry Herd/Redferns /Getty Images

Poprzednie dwa koncerty Roda Stewarta w Polsce odbyły się 19 lutego 2017 r. w Krakowie (Tauron Arena) i 21 lutego 2017 r. w Gdańsku (Ergo Arena).

Tym razem 73-letni wokalista promować będzie najnowszą płytę "Blood Red Roses".

"Rod Stewart Live in Concert w 2019 roku ma być połączeniem klasycznych hitów i nowości w charakterystycznym dla tego artysty, oszałamiającym stylu. Podczas koncertu z pewnością nie zabraknie klasyków ze jego błyskotliwej twórczości. Z ponad 200 milionami sprzedanych płyt, Rod Stewart należy do czołówki artystów z najlepszymi wynikami na całym świecie" - zapraszają organizatorzy.

W programie nie zabraknie zapewne także największych przebojów, do których zaliczają się takie piosenki, jak m.in. "Downtown Train", "Angel", "Sailing", "Do Ya Think I'm Sexy", "Hot Legs", "Baby Jane" czy "Rhythm of My Heart".

O godz. 18 nastąpi otwarcie bram Tauron Areny Kraków. Koncert Roda Stewarta rozpocznie się o godz. 19:30 - nie ma żadnego supportu.



