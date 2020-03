Riverside: Polskie koncerty przełożone przez koronawirusa [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Zaplanowane na drugą połowę kwietnia polskie koncerty kończące trasę "I'm Your Private Wasteland Tour 2020" warszawskiej grupy Riverside zostały przełożone na drugą połowę czerwca. Przez pandemię koronawirusa zespół musiał wcześniej zakończyć europejską część tournée.

Zespół Riverside (w środku współpracujący z grupą tatuażysta i muzyk Artur Szolc) przełożył swoje polskie koncerty /Beata Zawadzka / East News

Wywiad Riverside: Rozpędzeni i odrodzeni

Odwołano dwa koncerty Riverside w Rumunii i jeden na Węgrzech. W zaplanowanym terminie nie odbędą się też występy w ramach Cruise to the Edge (rejs z Florydy do Hondurasu po Karaibach) i cztery koncerty w Ameryce Południowej (Meksyk, Chile i Brazylia).

Finałem trasy "I'm Your Private Wasteland Tour 2020" miało być sześć większych koncertów w Polsce. Pierwotnie zaplanowane na drugą połowę kwietnia występy zostały teraz przełożone na drugą połowę czerwca.



"W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowia i niepewnością, co do kwietniowych terminów, zdecydowaliśmy, że finał naszej trasy 'I'm Your Private Wasteland Tour 2020' zostanie przełożony na czerwiec 2020. Wierzymy, że do tego czasu uda się wspólnymi siłami opanować całą sytuację. Mamy nadzieję, że mimo zmiany terminów, wciąż uda nam się z Wami spotkać. A tymczasem dbajcie o siebie i zostańcie przez najbliższe dni w domach. Bo nigdzie nie jest tak dobrze jak we własnym 'shelter of mine'" - informują muzycy, dodając szczegóły o możliwych zwrotach biletów.

- Na polskich koncertach będzie trochę niespodzianek. Bierze się to przede wszystkim stąd, że na trasie "Wasteland" jesteśmy już od 2018 r., więc nie musimy promować tej płyty prezentując ją w całości. Wręcz wyrzucamy utwory z "Wasteland" i wrzucamy co chwilę coś starego. Na tej trasie wydaje mi się, że będzie najwięcej takich utworów dawniejszych. Do tego dojdą jeszcze covery, nie tylko zagraniczne, ale też pierwszy w naszej karierze cover po polsku. Nasze covery będą bardzo zbliżone do muzyki Riverside. Przedstawimy utwory artystów, którzy nas inspirowali - mówił Interii Mariusz Duda (wokal, bas) jeszcze w lutym.



Oto nowe daty polskich koncertów (gościem specjalnym będzie Mission Jupiter):

18.06 - Wrocław - A2

19.06 - Gliwice - Arena Gliwice (Mała Hala)

20.06 - Gdańsk - Stary Maneż

21.06 - Poznań - Sala Ziemi

24.06 - Warszawa - Progresja

27.06 - Kraków - Studio.

