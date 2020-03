Refused: Jedyny koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

23 września w klubie Proxima w Warszawie na jedynym koncercie w Polsce wystąpi pochodzący ze Szwecji Refused, uznawany za jeden z najważniejszych europejskich zespołów hardcore-punkowych.

Grupa Refused powstała w 1991 roku i uznawana jest za jeden z najbardziej wpływowych zespołów punkowych w historii. O inspiracjach muzyką Refused mówili tak różnorodni artyści jak Linkin Park, Rise Against, Steve Aoki, Paramore, Dillinger Escape Plan czy Blink-182.

Natomiast ich trzeci album "The Shape of Punk to Come" (1998) uznawany był za kamień milowy dla nowego pokolenia artystów punkowych XXI wieku. Po długiej przerwie w działalności zespół reaktywował się w 2012 roku, a w 2015 roku wydał nowy album "Freedom".

W październiku 2019 r. ukazał się ich piąty album "War Music".

"Od początku naszego istnienia próbowaliśmy stworzyć taki album. I chyba właśnie to rozgryźliśmy" - komentowali Szwedzi.

Już niedługo muzyka Refused znajdzie się również na ścieżce dźwiękowej do "Cyberpunk 2077", jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku.

