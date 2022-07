Rammstein w końcu w Polsce

Przypomnijmy, że pierwotnie koncert Rammsteina na PGE Narodowym miał odbyć się w lipcu 2020 roku. Jednak z powodu pandemii koronawirusa występ Niemców przekładano aż dwukrotnie (również w 2021 roku).

Ostatecznie Rammstein do Warszawy zawitali 16 lipca 2022 roku. Jeszcze przed samym koncertem sporo pracy miała miejscowa policja, która kierowała ruchem przy Stadionie Narodowym.



Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein z nową płytą na żywo

Rammstein do Polski przyjechali promować wydaną w tym roku płytę "Zeit". Ósma studyjna płyta Niemców spotkała się ze znakomitym odbiorem.

"'Zeit' to piosenki z generatora utworów Rammstein. A ponieważ to dobrze napisany generator, to poniżej pewnej jakości nie schodzi" - pisał nasz recenzent po premierze.

Longplay promowały utwory, "Dicke Titten", "Zick Zack" (posłuchaj!), "Angst" i numer tytułowy. Till Lindemann (wokal), Paul Landers (gitara), Richard Z. Kruspe (gitara), Flake (klawisze), Oliver Riedel (bas) i Christoph Schneider (perkusja) nad 11 utworami, które wypełniły "Zeit" pracowali przez ostatnie dwa lata. Podczas sesji towarzyszył im berliński producent, Olsen Involtini. Nagrania odbyły się w La Fabrique Studios w St. Rémy de Provence, we Francji.



Teledysk do utworu "Zick Zack" powstał natomiast w Polsce - w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej.



Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Ogniowe pióropusze zachwyciły Polaków

Rammstein na żywo jak zwykle zaprezentował się w spektakularnym stylu.

"Nowa konstrukcja sceny, iskrzący pokaz pirotechniczny, perfekcyjnie zgrany zespół, poczucie humoru oraz patos inscenizacji Rammsteina - wszystko to jest rzadkością w takiej skali i jakości na rynku muzycznym" - tak organizatorzy zachwalali widowisko Niemców jeszcze przed koncertem w Polsce.

Ze względu na rozbudowaną pirotechnikę Rammstein na Narodowym wystąpił przy otwartym dachu.

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Spektakularna kariera Rammstein

Podczas koncertu nie zabrakło także wyrazów wsparcia dla Ukrainy. Te pojawiły się m.in. przy okazji utworu "Engel", kiedy to muzycy będący w pontonach, dzierżyli ukraińską flagę.

Rammstein jest obecny na scenie od 1994 roku. Niemiecka kapela, nagrywająca piosenki głównie w ojczystym języku, zadebiutowała albumem "Herzeleid" w 1995 roku, jednak rozgłos zyskała dopiero po wydaniu albumu "Sehnsucht" z 1997 roku, który do chwili obecnej jest najlepiej sprzedającym się wydawnictwem zespołu.



W samych Stanach Zjednoczonych album ten sprzedał się w rekordowym nakładzie miliona egzemplarzy, otrzymując za to osiągnięcie certyfikat platynowej płyty. Na całym świecie Rammstein sprzedali ponad 35 milionów płyt. Największe przeboje kapeli to "Engel", "Du hast", "Links 2-3-4", "Amerika" czy "Pussy".



Nazwa zespołu pochodzi od amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein Air Base w Niemczech. Nazwa zespołu była wymyślona prześmiewczo i ze względu na niewiedzę omyłkowo zapisana przez dwa "m".



Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym

Rammstein na PGE Narodowym