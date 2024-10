"Kto nie słuchał najnowszego Blood Incantation , tego omija historia. Na 'Absolute Elsewhere' deathmetalowa grupa udowadnia, że ograniczenia i szklany sufit dla nich nie istnieją. Przyszłość gatunku leży w ich rękach. Nie tylko zadają ciosy, ale zabierają w pełną przygód podróż po kosmosie, wzbogaconą psychodeliczno-krautowymi wpływami, progresywną odwagą i absolutnie indywidualnym sposobem podania tych wszystkich rzeczy. Królowie metalu śmierci obecnie" - zapowiadają organizatorzy z Knock Out Productions.

Wspomniany album "Absolute Elsewhere" to czwarty materiał w dorobku Blood Incantation. Zawiera dwie, ponad 20-minutowe kompozycje - "The Stargate" i "The Message" - podzielone na trzy części każda.