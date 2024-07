Polacy go kochają! Tuż przed wizytą w naszym kraju takie wieści

" Ed Sheeran to artysta, który definiuje epokę, sprzedając prawie 200 milionów płyt na całym świecie. Po podbiciu Ameryki Północnej swoją rekordową trasą 'Mathematics', Sheeran zabrał swoją blockbusterową trasę do Azji Południowo-Wschodniej, ZEA, Indii, a ostatnio ponownie do Europy, cały czas bijąc rekordy i tworząc historię" - podkreślają organizatorzy.