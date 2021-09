Pohoda 2022: Słowacki festiwal powróci po dwuletniej przerwie [NOWE DATY]

Listę artystów, którzy pojawią się na przyszłorocznej Pohodzie (7-9 lipca 2022 r.), uzupełniają: Injury Reserve, Bazzookas, Emel Mathlouthi, Hatari, Pengshui, Shht, Paupière, Space Lady, Malox oraz Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Zdecydowana większość potwierdzonych ponownie przez organizatorów gwiazd miała wystąpić na Pohodzie tego lata - cierpliwość fanów zostanie wynagrodzona, ponieważ w lipcu 2022 roku będziemy mogli posłuchać sporo premierowego materiału.

Pohoda Festival - najlepsze albumy 2021

W zestawieniu najlepszych albumów bieżącego roku, przygotowanym przez redakcję "Evening Standard", znalazły się min. "Tyron" slowthai, wspólny krążek Nicka Cave'a i Warrena Ellisa "Carnage", "Bright Green Field" grupy Squid oraz "Blue Weekend" Wolf Alice.

Ta ostatnia grupa otrzymała w tym roku nominację do prestiżowej Mercury Prize, z kolei album postpunkowców ze Squid został uznany za wpływowy portal Quietus jednym z najlepszych debiutów stulecia. Nowym albumem brytyjskiego rapera slowthai zachwycił się z kolei w entuzjastycznej, pięciogwiazdkowej recenzji "New Musical Express".

Ostatnie miesiące przyniosły sporo nowych wydawnictw artystów, których zobaczymy w 2022 roku w Trenczynie. Kanadyjski twórca muzyki elektronicznej Richie Hawtin wypuścił EPk-ę "Time Warps", amerykański muzyk i producent Yves Tumor zaprosił słuchaczy do równoległego wszechświata minialbumem "The Asymptotical World", wreszcie Marina Satti, której wykonanie greckich i bałkańskich pieśni pozostaje najczęściej odtwarzanym materiałem na youtube'owym kanale Pohody, wydała niedawno singel "Pali", będący zapowiedzą nowej płyty.

Rita Payés: Jazz, puzon i Katalonia

Oprócz artystów, na których festiwalowa widownia czeka już dwa lata, organizatorzy przedstawili także zupełnie nową gwiazdę. W przyszłym roku do Trenczyna przyjedzie katalońska wokalistka jazzowa i puzonistka Rita Payés. Mimo iż ma dopiero 21 lat, utalentowana Katalonka jest już niezwykle doświadczoną artystką. Karierę zaczynała w Sant Andreu Jazz Band oraz nagraniach z takimi artystami, jak: Andrea Motis, Eva Fernandez czy Magali Datzira. W wieku 16 lat zadebiutowała solowym albumem "Joan Chamorro offers Rita Payés", na którym wspierali ją: Scott Hamilton, Dick Oats, Scott Robinson, Toni Belenguer oraz Jo Krause.

W 2018 roku przygotowała zaplanowaną jako prezent urodzinowy dla swojej mamy - cenionej gitarzystki klasycznej Elisabeth Romy - wspólną sesję nagraniową, podczas której obie artystki zaprezentowały mieszankę stylów charakterystycznych dla regionu Katalonii oraz półwyspu Iberyjskiego: bossa novy, fado i boler. Album "Imagina", na którym panie przedstawiły twórcze interpretacje swoich ulubionych utworów, okazał się niezwykłym sukcesem wydawniczym. Ich najnowsza płyta "Como la piel" ukazała się w 2021 roku.

Nick Cave and the Bad Seeds wracają na Pohodę

Największym wydarzeniem przyszłorocznego festiwalu będzie występ grupy Nick Cave and the Bad Seeds. "Nie mamy w zwyczaju zapraszać ponownie na Pohodę wielkich gwiazd. Jednak już podczas koncertu na Pohodzie w 2013 roku wiedziałem, że to nie dotyczy Nicka Cave'a (...) Każdy, kto tam był, wie o czym mówię - to był jeden z najbardziej niezapomnianych momentów w historii Pohody. Jestem dumny i szczęśliwy, że będziemy mogli to powtórzyć" - mówi dyrektor festiwalu Michal Kaščák.

Organizatorzy Pohody potwierdzili do tej pory obecność na zbliżającej się edycji festiwalu ponad połowy artystów, którzy mieli przyjechać do Trenczyna w tym roku. W związku z faktem, że wrzesień jest dopiero początkiem sezonu dla organizatorów muzycznych festiwali, możemy spodziewać się stopniowego poszerzania programu przyszłorocznej edycji imprezy.

Pohoda: Muzyka, rodzina, ekologia

Pohoda co roku plasuje się w czołówkach opiniotwórczych zestawień na najbardziej interesujące letnie wydarzenie muzyczne. "The Guardian" zaliczył słowacki festiwal do grona dziesięciu najciekawszych, a nieodkrytych jeszcze przez zachodnioeuropejską publiczność muzycznych wydarzeń lata, z kolei "Telegraph" wciągnął Pohodę na listę idealnych kontynentalnych alternatyw dla kultowego festiwalu Glastonbury. Brytyjscy dziennikarze chwalili nie tylko miłą i rodzinną atmosferę słowackiego festiwalu, zwracali również uwagę na przyjazny środowisku charakter Pohody - laureata European Festival Awards w kategorii "eco-friendly". Innymi słowy - to obecnie najbardziej ekologiczny muzyczny festiwal w Europie.

