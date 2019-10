Perfect świętuje 40-lecie i żegna się ze sceną: "Ostatnie koncerty Live" [DATY, MIEJSCA, BILETY]

"Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść..." - zgodnie ze słowami swojego przeboju "Niepokonani" Perfect zapowiada swoją trasę z okazji 40-lecia. Dopisek "Ostatnie koncerty Live" wskazuje, że może to być pożegnanie ze sceną legendy polskiego rocka.

Grzegorz Markowski (Perfect) coraz głośniej mówi o zakończeniu kariery /Beata Zawrzel / Reporter

"Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść... Łatwo powiedzieć, bo i wokół nas tzw. niekończących się tras pożegnalnych jest przecież bez liku. A gdyby tę scenę opuścili? Gdyby zeszli z niej na zawsze? Zostaną piosenki. Niezależnie od pory roku, klimatu, długości geograficznej, sytuacji politycznej. To one zostaną w naszych głowach, a my pozostaniemy wierni Perfectowi" - zapowiadają organizatorzy trasy 40-lecia zespołu.

Reklama

"A zatem niezależnie od tego, czy 'żegnają nas, bo już wiedzą, że się nie spotkamy' czy też przyjdzie jeszcze czas, by spotkać ich gdzieś na muzycznym rozdrożu - bądźmy z nimi w tej trasie. Bądźmy pasażerami, których uwielbiają "perfectowe" towarzystwo. Cieszmy się piosenkami i koncertowym szaleństwem. A potem powiedzmy sami do siebie - mieliśmy szczęście widzieć Perfect na żywo! Kto wie, może ostatni raz..." - dodają.

"Taki nasz potencjał na życie, na działanie, na prawdę, na rodzaj energii, którą dostajesz od Stwórcy, z kosmosu... Myślę, że w uczciwy sposób powiem, że ten zasób mi się kończy. Uczciwość każe mi pomyśleć o tym, że to już koniec drogi" - mówił niedawno wokalista Grzegorz Markowski w "Dzień dobry TVN".

"Widzę ludzi, którzy troszeczkę przeszli tę barierę i są bez energii i to jest dla mnie smutny widok, szczególnie na scenie, a szczególnie jeszcze rockandrollowej, która się rządzi prawem energii" - dodał frontman grupy Perfect, który 23 września skończył 66 lat.



Wideo Grzegorz i Patrycja Markowscy. Razem na scenie, razem na wakacjach (Dzień Dobry TVN/x-news)

Dorobek grupy Perfect zamyka wydany w październiku 2016 r. akustyczny album "Muzyka". To premierowe nagrania do których teksty napisali m.in. Bogdan Loebl (wieloletni współpracownik Breakoutu), Wojciech Waglewski (Voo Voo), Adam Nowak (Raz Dwa Trzy), Robert Gawliński (Wilki) i Jacek Cygan.

Autorem większości materiału jest gitarzysta Darek Kozakiewicz, współproducentem płyty zaś Sebastian Piekarek, na co dzień gitarzysta grupy Ira. Za okładkę odpowiada Edward Lutczyn, autor logo zespołu.

Perfect na Life Festival Oświęcim - 19 czerwca 2016 r. 1 / 12 Grzegorz Markowski Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Obecny skład tworzą Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz, Jacek Krzaklewski (gitara), Piotr Urbanek (bas) i Piotr Szkudelski (perkusja).



Do największych przebojów grupy należą m.in. "Autobiografia", "Chcemy być sobą", "Nie płacz Ewka", "Ale wkoło jest wesoło", "Pepe wróć", "Kołysanka dla Nieznajomej", "Niepokonani" czy "Wszystko ma swój czas". Głównym autorem piosenek z początku działalności jest pierwszy lider Perfectu - Zbigniew Hołdys.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Perfect Niepokonani

We wtorek (8 października, godz. 12:00) rusza sprzedaż biletów na trasę koncertową "40-lecie Perfect. Ostatnie Koncerty LIVE".

Oto szczegółowa rozpiska (gościnnie wystąpią Natalia Sikora i grupa Chemia):



14.02.2020 - Warszawa, COS Torwar

9.05.2020 - Kraków, Tauron Arena

23.05.2020 - Gliwice, Arena

19.06 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena.