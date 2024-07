Goście specjalni trasy "Rise of the Roach Tour" zostaną ogłoszeni w późniejszym terminie. Jeden z koncertów odbędzie się w Polsce - Amerykanie wystąpią 27 stycznia 2025 r. w hali COS Torwar w Warszawie.

Zespół został założony w 1993 roku w Kalifornii. Początkowo był znany jedynie w rodzinnych okolicach. Sześć lat później grupa podpisała kontrakt płytowy z DreamWorks Records. Debiutancki album "Infest" ujrzał światło dzienne w 2000 roku i od razu odniósł ogromny komercyjny sukces, uzyskując potrójny status platynowej płyty. Do dziś popularnością cieszy się pochodzący z tego albumu singel "Last Resort" .

W sumie formacja na całym świecie sprzedała ponad 20 mln płyt. W dorobku mają m.in. trzy nominacje do nagrody Grammy, nominację do MTV VMA (za "Last Resort"), dwie statuetki Kerrang! Awards, trasy z Eminemem, Limp Bizkit, Guns N' Roses, Motley Crue, Nickelback, Disturbed i Five Finger Death Punch.