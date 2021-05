Open'er Festival ponownie przełożony. Znamy nowe daty imprezy i wiemy, kto wystąpi

Organizatorzy Open'er Festivalu podjęli decyzję o ponownym przełożeniu wydarzenia. Jeden z największych polskich festiwali wróci w 2022 roku w dniach 29 czerwca – 2 lipca.

Open'er Festival został ponownie przełożony /Paweł Skraba / Reporter

Przypomnijmy, że ostatnia edycja Open'er Festivalu odbyła się w 2019 roku. W 2020 roku organizatorzy byli zmuszeni do przełożenia imprezy o rok i mieli nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie się uspokoi. Tak się jednak nie stało, co sprawiło, że już od wiosny tego roku pojawiały się pytania, co z tegoroczną edycją.

W marcu organizatorzy opublikowali oświadczenie, w którym informowali, że monitorują sytuację i w odpowiednim czasie podejmą stosowną decyzję o przyszłości imprezy. Dwa miesiące później już wiadomo, że Open'er Festival w tym roku nie odbędzie się.

"To dla nas trudny moment. Kolejny w trakcie pandemii. Przez ostatnie kilka miesięcy walczyliśmy i zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tegoroczna edycja Open’er Festival się odbyła. Chociaż jesteśmy przekonani, że powrót świata festiwali jest już bardzo blisko, to akurat ten wyścig z czasem przegrywamy. Chcemy, aby powrót na Open’era był doświadczeniem pełnym. Żeby to był czas wypełniony muzyką, kulturą, sztuką, rozrywką i zabawą w miejscu, formule i przestrzeni, które dobrze znacie. W skali i o sile, którą wspólnie zbudowaliśmy przez ostatnie 20 lat" - czytamy.



Następnie organizatorzy podali daty imprezy na 2022 roku. Festiwal odbędzie się w Gdyni na Lotnisku-Kosakowo w dniach 29 czerwca - lipca.

Poznaliśmy też pierwszych wykonawców festiwalu. Za rok w Polsce wystąpią: Twenty One Pilots, Michael Kiwanuka, Destroyer, BADBADNOTGOOD oraz Seasick Steve.

Warto przypomnieć, że w trakcie ostatnich 12 miesięcy oficjalnie z występu na festiwalu zrezygnował Thom Yorke. Prawdopodobnie w Polsce nie zobaczymy również Taylor Swift, która odwołała swoją całą światową trasę koncertową promującą płytę "Lover".

To drugi w tym roku festiwal Alter Artu, który musiał zostać przełożony. Wcześniej przesunięty został Orange Warsaw Festival.