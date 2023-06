Open'er Festival 2023: Underworld i Editors dołączają do składu

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Open'er Festival odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca w Gdyni.

Właśnie ogłoszono, że do line-upu festiwalu dołączają: Underworld - legenda światowej elektroniki, Editors - jeden z najpopularniejszych zespołów alternatywnych ostatnich dwóch dekad, Daria Zawiałow, która na jednym z nielicznych tegorocznych koncertów zagra przedpremierowo materiał z nowego albumu; Kaśka Sochacka, czyli perełka polskiego alternatywnego popu oraz Szczyl - nadzieja rodzimego alt-rapu z projektem 8171 LIVE.

Underworld, Editors i Daria Zawiałow na Open'er Festival 2023. Kim są?

UNDERWORLD

Bez względu na to czy grają na największych muzycznych festiwalach i klubach techno, czy uświetniają swoją muzyką soundtracki filmowe, status Underworld jest niemal kultowy. Już w pierwszej połowie lat 90' scementowali swoją pozycję w techno-undergroundzie. Jednak ich popularność niemal eksplodowała w 1996, kiedy świat po raz pierwszy usłyszał "Born Slippy (Nuxx)". Ich muzyka w szybkim czasie stała się brzmieniem pokolenia. Ponad 25 lat póżniej status Underworld pozostaje niezmienny - Karl Hyde i Rick Smith są legendą. To będzie powrót na Open'era po 18 latach. 30 czerwca, Tent Stage.

EDITORS

Powstali w 2003 roku i szybko, obok takich nazw jak Interpol czy White Lies, stali jednym z najważniejszych zespołów post-punkowej nowej fali, która ogarnęła UK i USA. Po sukcesie debiutanckiego "The Back Room" (2005) dwa kolejne albumy angielskiej grupy wspięły się na sam szczyt sprzedaży na Wyspach. Szukając balansu pomiędzy rockiem i synth-popem z każdym kolejnym rokiem grupa przechodziła artystyczną ewolucję. W ubiegłym roku wydali swoją siódmą płytę "EBM". Ich koncert na festiwalu już 28 czerwca.

DARIA ZAWIAŁOW

Daria Zawiałow, jedna z najważniejszych kobiecych postaci na współczesnej polskiej scenie muzycznej, wróciła w tym roku z ekscytującymi wieściami. W maju ukazał się jej długo zapowiadany singiel "Fifi Hollywood", zwiastujący czwarty solowy album artystki, którego premiera zapowiedziana jest na jesień. Nad krążkiem Daria pracuje z Bartoszem Dziedzicem - producentem takich płyt jak "Granda" Brodki czy "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadło. A już 30 czerwca, na Open’erze Daria wystąpi z jednym z zaledwie kilku tegorocznych koncertów, podczas którego zagra przedpremierowo kilka utworów z nowej płyty!

KAŚKA SOCHACKA

Kaśka Sochacka to perełka rodzimego alternatywnego popu. Drobna blondynka, z twardym kręgosłupem i świetnym, niskim zachrypniętym głosem, który szlifuje od dziecka. Jej pierwsze kawałki usłyszeliśmy już 10 lat temu, a w 2019 roku ukazała się EP-ka "Wiśnia". Dwa lata później otrzymaliśmy jej debiutancki album "Ciche dni", a w listopadzie premierę miała jej najnowsza EP-ka "Ministory".



SZCZYL: 8171 LIVE

Człowiek z Gdyni i nadzieja polskiego alt-rapu. Szczyl, czyli Tymoteusz Rożynek od czasu debiutu potrzebował niecałego roku, żeby zwrócić na siebie oczy i uszy słuchaczy z całego kraju, a ubiegłoroczny album "8171" zdobył Fryderyka w kategorii Album roku: Hip hop. Jego twórczość to powiew młodości, wrażliwości i różnorodności na rodzimej rap scenie. Szczyl: 8171 LIVE na Alter Stage 28 czerwca.

Open'er Festival 2023. Kto wystąpi?

Wśród dotychczas ogłoszonych artystów znaleźli się: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, SZA, Lizzo , Lil Nas X, Queens Of The Stone Age, Labrinth, OneRepublic, Rina Sawayama, Caroline Polachek, club2020, Anne-Marie, Machine Gun Kelly, Metro Boomin, Nothing But Thieves, Bedoes 2115, Paolo Nutini, Lil Yachty, Girl In Red, Thundercat, Christine And The Queens, Kaleo, LoveJoy, Warhaus, Brodka, PinkPantheress, Destroy Lonely, David Kushner, Ezra Collective, Ken Carson, Kuban, Kukon, Los Bitchos, Alyona Alyona, Ash Olsen, Central Cee, Deki Alem , DOMi & JD BECK, Sylvan Esso, Touche Amore, Young Fathers, Zulu, An On Bast, Catz 'N Dogz, Charlie, Deaf Can Dance, FKA.M4A, Heidi, Ida Engberg, Joana, Kelly Lee Owens, Maceo Plex, Marco Faraone, Paco Osuna, Tini Gessler, Vacos.

Open'er Festival 2023: bilety

Regular Tickets na tegoroczny festiwal są dostępne tylko do 5 czerwca lub do wyczerpania puli.

Karnet 4 DNI - 949 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) - 689 PLN

Bilet jednodniowy - 449 PLN

Karnet 4 DNI + pole namiotowe - 1189 PLN

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 849 PLN