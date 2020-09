Open'er Festival 2021: Kendrick Lamar potwierdzony [DATY, MIEJSCE, BILETY]

30 czerwca 2021 r. na Open'er Festival w Gdyni zaprezentuje się Kendrick Lamar, jeden z najważniejszych postaci amerykańskiego hip hopu.

Kendrick Lamar będzie jedną z głównych gwiazd Open'er Festival 2021 /Santiago Bluguermann /Getty Images

Po raz ostatni Kendrick Lamar gościł w Polsce w ramach Kraków Live Festival 2018.

Reklama

Kendrick Lamar to inspirowany politycznie raper, który regularnie omawia problemy społeczne w swoich nagraniach. Pochodzi z zaniedbanej dzielnicy Compton w Los Angeles.

Jego utwór "Alright" z albumu "To Pimp a Butterfly" stał się nieoficjalnym hymnem ruchu protestacyjnego Black Lives Matter, który potępił policyjną brutalność wobec czarnych.

W wieku 30 lat raper zdobył już 12 statuetek Grammy, nagród amerykańskiego przemysłu muzycznego, w tym pięć za ostatnią płytę "DAMN.". Wydawnictwo zostało uhonorowane Nagrodą Pulitzera, jako pierwszy w historii album spoza kategorii jazzu oraz muzyki klasycznej, a Pitchfork nazwał je wprost "arcydziełem rapu". Zarówno "To Pimp A Butterfly", jak i "DAMN." zyskały status najwyżej ocenianych albumów na świecie w latach 2015 i 2017 (Metacritic).



Wideo Kendrick Lamar dostał nagrodę Pulitzera za album „DAMN.” (Cover Video, x-news)

Kendricka słychać nie tylko na jego wyśmienitych albumach, ale także w utworach innych wykonawców. Oprócz niekończącej się listy artystów hiphopowych (m.in. A$AP ROCKY, Travis Scott, Schoolboy Q), korzystali z tego m.in. artyści popowi (Beyoncé, Taylor Swift, Maroon 5 czy Imagine Dragons). W 2018 roku szerokim echem odbiła się wyprodukowana przez rapera płyta towarzysząca filmowi "Black Panther". Na wydawnictwie znalazło się aż pięć utworów z jego udziałem, a kawałek "All The Stars" (nagrany razem z SZA) dostał nominacje do Oscara, Złotego Globu oraz aż 4 nominacje do nagród Grammy.

Open'er Festival 2019: Uczestnicy festiwalu walczą z deszczem 1 / 15 Tegoroczny Open'er Festival był jedną z najbardziej nieudanych edycji pod względem pogody. Chłód, deszcz i porywisty wiatr sprawił, że pierwsza dwa dni festiwalu mocno ucierpiały pod kątem frekwencji. Nawet sam Mikołaj Ziółkowski, dyrektor artystyczny festiwalu, stwierdził, że 18. edycja należała do najgorszych pod względem warunków atmosferycznych, dorównując m.in. festiwalom w latach 2007, 2011 i 2017. Zobaczcie, jak festiwalowicze radzili sobie z niekorzystną pogodą na terenie imprezy! Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Open'er Festivalu nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa.

Organizatorzy starają się potwierdzić gwiazdy, które miały pojawić się w 2020 r. Do tej pory na 2021 r. (30 czerwca - 3 lipca) swój udział potwierdzili m.in. twenty one pilots, Martin Garrix, A$AP Rocky, The Chemical Brothers, fka twigs, Anderson .Paak & The Free Nationals, Michael Kiwanuka, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes i Yungblud.

The Smashing Pumpkins na Open'er Festival 2019 1 / 26 The Smashing Pumpkins na Open'er Festival 2019 Źródło: Show The Show Autor: Ewelina Wójcik udostępnij

Bilety w sprzedaży (do 7.06.2021 lub do wyczerpania puli):



Karnet 4 dni - 649 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe - 749 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) - 459 zł

Karnet weekendowy (pt + sob) + pole namiotowe - 529 zł

Bilet jednodniowy - 315 zł.

Clip Kendrick Lamar HUMBLE.

Sprawdź tekst utworu "HUMBLE." w serwisie Teksciory.pl