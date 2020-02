Open'er Festival 2020: The Cure w Polsce!

Organizatorzy festiwalu odsłonili kolejne karty. Gwiazdą festiwalu został rockowy zespół The Cure.

Wcześniej przestawiono już kilkunastu innych wykonawców.

Na scenie pojawią się m.in. The Chemical Brothers, Playboi Carti, Banks, Yungblud, Angel Olsen i Inhaler.

W składzie znaleźli się także: Twenty One Pilots, ASAP Rocky, Taylor Swift i Thom Yorke.

The Cure to jeden z najbardziej kultowych zespołów na świecie. Ich debiutancki album "Three Imaginary Boys" ukazał się w 1979 roku, a wydany nieco później singel "Boys Don't Cry" do dziś pozostaje jednym z ich najbardziej rozpoznawalnych klasyków.

Kolejne dwa albumy, "Seventeen Seconds" (1980) i "Faith" (1981) rozwijały fascynację mrokiem, której kulminacja nastąpiła na jednym z ich najważniejszych wydawnictw - "Pornography" (1982).

Później za sprawą takich singli jak: "Let's Go To Bed", "The Walk" czy "The Lovecats", ponownie zaczęto kojarzyć grupę z zabawą i tańcem.

Początek lat 90. okazał się dla The Cure skokiem na jeszcze wyższy poziom popularności - wszystko za sprawą ich dziewiątego albumu "Wish" (z jednym z największych przebojów dekady - "Friday I'm In Love"), z którym ruszyli w wyprzedaną międzynarodową trasę koncertową.

Kolejna płyta "Wild Mood Swings" (1996) trafiła do pierwszej dziesiątki sprzedaży niemal wszędzie. Kiedy w 2000 roku wydawali swój jedenasty, świetnie przyjęty album studyjny "Bloodflowers", byli już legendą i zjawiskiem popkulturowym.

W 2004 roku ukazał się ich dwunasty, imienny album, a ostatnia jak do tej pory płyta "4:13 Dream" pochodzi z 2008 roku. Zespół pojawi się na scenie w Gdyni w ostatni dzień imprezy.

Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 roku. Będzie to jego 19. edycja.