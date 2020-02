OneRepublic: Koncert w Polsce w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

12 listopada w hali COS Torwar w Warszawie wystąpi amerykańska grupa OneRepublic, pamiętana z m.in. przeboju "Counting Stars".

Ryan Tedder stoi na czele grupy OneRepublic /Mark Metcalfe /Getty Images

Na początku marca grupa OneRepublic zagra serię kameralnych koncertów w Europie (na liście m.in. Palladium w Londynie i Olimpia w Paryżu).

Jesienią Amerykanie powrócą na Stary Kontynent - w październiku i listopadzie odbędzie się kolejne 25 występów.

To wtedy zespół 12 listopada zaprezentuje się w COS Torwar w Warszawie.Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 6 marca o 10.00 na stronie LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 4 marca o 10.00 i potrwa do piątku, 6 marca do 9.00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 5 marca o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 6 marca do 10.00.

Grupa OneRepublic ma w planach wydanie swojego piątego studyjnego albumu jeszcze w tym roku (pierwszy od momentu wydania "Oh My My" z 2016 r.) - z którego pochodzą wydane w 2019 single "Rescue Me" i "Wanted".

Poza współpracą z OneRepublic, frontman zespołu - Ryan Tedder pracował również nad serią projektów z największymi postaciami muzyki pop, jako producent wykonawczy i współautor tekstów do albumu Jonas Brothers, a także pisząc hity dla takich gwiazd, jak Camila Cabello, P!nk, 5 Seconds of Summer, Sam Smith i Anitta.

Tedder dzieli się także swoim doświadczeniem jako mentor w nowym amerykańskim programie "Songland", którego jest także producentem. Obecnie trwają zdjęcia do 2. sezonu show.

Poza liderem grupę tworzą również gitarzyści Zach Filkins i Drew Brown, basista i wiolonczelista Brent Kutzle oraz perkusista Eddie Fisher.

Debiutancki album "Dreaming Out Loud" (2007) zawiera multi-platynowy singel "Apologize", który otrzymał nominację do nagrody Grammy.

Drugi album zespołu - "Waking Up" (2009) przyniósł przeboje "All the Right Moves", "Secrets" i "Good Life".

Kolejna płyta - "Native" (2013) - pokryła się platyną, w czym spora zasługa przebojowego singla "Counting Stars" (ponad 33 miliony sprzedanych singli) oraz światowa trasa koncertowa.

Płytowy dorobek zamyka "Oh My My". Wiosną 2018 roku, zespół wypuścił piosenkę "Start Again" (ft. Logic), która znalazła się w ścieżce dźwiękowej produkcji Netflixa - "13 powodów", a także utwór "Connection", który był częścią kampanii FCA Summer of Jeep.