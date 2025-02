OFF Festival 2025 z kolejnymi ogłoszeniami. "Szalone, przebojowe, kultowe"

Jak co roku, program katowickiego OFF Festivalu pełen jest nietypowych artystów z szeroko pojętej sceny alternatywnej z całego świata. Nie inaczej będzie w tym roku. Do festiwalu, którego głównymi gwiazdami są Fontaines D.C., James Blake i Kraftwerk dołączyło kilku artystów pochodzących z Azji, oraz jeden z Polski, mocno inspirujący się kulturą Japońską. Według zapowiedzi organizatorów są to ogłoszenia: "Szalone, przebojowe, kultowe".

Kto dołączył do rozpiski OFF Festival?

Wednesday Campanella - japońskie trio, które występowało już na OFF Festivalu w 2018 roku. Ich show wspominane było jako "jeden z najlepszych koncertów". Grupa miała okazję pojawić się również na festiwalu Camp Flog Gnaw organizowanym przez Tylera, The Creatora oraz nagrywała z Chvrches. Ich muzyka jest mieszanką J-popu, hip-hopu i elektroniki. W obecnym składzie zespołu znajdują się założyciele Dir.F i Kenmochi Hidefumi oraz Utaha - projektantka, modelka i wokalistka która dołączyła do Wednesday Campanella w 2021 roku po odejściu KOM_I.

Envy - Japończycy, którzy od ponad trzech dekad na scenie mieszają screamo, post-hardcore i post-rock. Koncertowali z zespołami takimi jak La Dispute, Deafheaven czy Mogwai, mają na swoim koncie 8 albumów studyjnych, z czego ostatni "Eunoia" swoją premierę miał w 2024 roku. W wywiadach zapewniają, że ich siła choć odczuwalna jest na albumach, najlepiej wypada na żywo: "Jeśli będziemy w pobliżu twojego miasta, koniecznie wpadnij" – zachęcają. Tego nie można przegapić!

Hypnosis Therapy - duet pochodzący z Korei, który zrobił wokół siebie sporo szumu za sprawą występu na festiwali SXSW. Ich muzyka idzie pod prąd wszelkich popularnych standardów. Jak mówią o sobie raper Jjangyu i producent Jflow: "Gramy dla ludzi, którzy szukają nowych rzeczy". Na dotychczasowo wydanych krążkach "Hypnosis Therapy", "Psilocybin" i "Raw Survival" oferują solidną mieszankę rapu i elektroniki.

Mong Tong - tajwańska grupa oferująca muzykę obracającą się wokół szeroko pojętej elektroniki eksperymentalnej. Ich twórczość opowiada o szeroko pojętej mitologii, teoriach spiskowych i okultyzmie. Na żywo występują ze związanymi oczami, aby wzorem taoistycznego rytuału odciąć się od świata zewnętrznego i odnaleźć się w innym miejscu.

Hinode Tapes - jedyna w tym zestawieniu Polska grupa, oferująca krzyżówkę japońskiego ambientu i improwizowanego jazzu. Piotr Kaliński znany również jako Hatti Vatti tłumaczy, że "Hinode" po japońsku oznacza "wschód słońca", dlatego, że zespół jest dla muzyków nowym otwarciem, a "Tapes" wzięło się z zamiłowania do nagrywania długich i improwizowanych form.

Kto jeszcze wystąpi na OFF Festivalu?

Wśród artystów, których występy oglądać będziemy mogli między 1, a 3 sierpnia 2025 na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach znajdują się: MJ Lenderman and The Wind, Ecco2k, Snow Strippers, Pa Salieu, Machine Girl, Kneecap, Nilüfer Yanya, Geordie Greep, Have Nice Life, Yaeji (DJ), Nala Sinephro, Elias Ronnenfelt, Maria Jose Llergo

