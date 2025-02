Nowy muzyczny punkt na mapie Polski. Kto zagra na Bigga Fest?

Bigga Fest odbędzie się już w niedzielę, 23 lutego, w klubie Niebo, w Warszawie. "Nasz festiwal to esencja dla miłośników alternatywy, łącząca to, co najlepsze w jazzie, soulu i funku, ale z unikalnym, polskim charakterem" - czytamy w zapowiedzi.