Nitzer Ebb pierwszą gwiazdą Soundedit 2019 [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Natychmiast po sukcesie dziesiątej, jubileuszowej edycji Festiwal Soundedit w Łodzi ogłasza pierwszą gwiazdę. Będzie nią brytyjska grupa Nitzer Ebb. Zespół powraca w oryginalnym składzie na jedyny koncert w Polsce.

Nitzer Ebb będzie gwiazdą Soundedit 2019 /materiały prasowe

Nitzer Ebb wystąpi w łódzkim Klubie Wytwórnia 25 października 2019 r. w ramach 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit. Bilety w cenie 111 zł na ten dzień są już dostępne.



Grupa została założona w 1982 r. przez trzech szkolnych kolegów. Byli to: Douglas McCarthy (śpiew, syntezator), Vaughan "Bon" Harris (syntezatory i perkusja) i David Gooday (perkusja). Grupa wydała demo, lecz dopiero po dwóch latach została dostrzeżona przez producenta Phila Hardinga. To on w 1985 r. wyprodukował im debiutancki singel "Is not It Funny How Your Body Works?" oraz pomógł im założyć własną wytwórnię - Power Of Voice Communications.

W początkowym okresie istnienia Nitzer Ebb inspirował się sceną post-punkową. Zanim podpisali umowę z Mute Records (1986 r.) wydali we własnej wytwórni trzy single: "Warsaw Ghetto", "Warsaw Ghetto Remixes" oraz "Let Your Body Learn". Upragniony sukces przyszedł w 1987 r., Mute wydała ich debiutancki album "That Total Age", a wieloletni przyjaciele z Depeche Mode, zaprosili, w roli zespołu supportującego, na udaną, europejską część trasy koncertowej "Music For The Masses".

Clip Nitzer Ebb Murderous

W 1989 r. David Gooday opuścił zespół i album "Belief" został nagrany w duecie. W tym okresie producentem zespołu został Mark "Flood" Ellis - laureat nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem" Festiwalu Soundedit.

Również w 1989 r. Nitzer Ebb nawiązał współpracę z Die Krupps, by ponownie wydać swój singel z 1981 r. "Wahre Arbeit - Wahrer Lohn" tym razem zatytułowany jako "The Machineries Of Joy". Na następnym albumie "Showtime" muzycy sięgnęli po mniej industrialne brzmienia, a ich singel "Fun To Be Had" zremiksowany przez George'a Clintona stał się przebojem na amerykańskiej liście utworów dance. Podczas prac nad płytą "Ebbhead" producentem obok Flooda został również Alan Wilder. Trasa koncertowa, jaką zrealizowano po tym albumie objęła prawie wszystkie kontynenty i dotarła nawet na Syberię.

Po nagraniu płyty "Big Hit" (1995 r.) zespół rozpadł się. McCarthy był stałym współpracownikiem projektu Alana Wildera - Recoil. Harris przeniósł się do Los Angeles. Dopiero w 2007 r. zespół rozpoczął prace nad nowym materiałem, filmem dokumentalnym oraz koncertami. Nie obeszło się bez zmian personalnych. W 2010 r. Nitzer Ebb wydał ostatni dotychczas album - "Industrial Complex". Zespół pojawił się ponownie u boku Depeche Mode na trasie koncertowej odwiedzając również Polskę.