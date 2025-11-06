Nemo wystąpi w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. "Arthouse Tour" wreszcie zawita do Polski!

Największa trasa koncertowa w karierze Nemo już trwa! Szwajcarski fenomen Eurowizji odwiedza wraz z "Arthouse Tour" wiele państw Europy, a pod koniec listopada zawita także do Polski. Koncerty odbędą się w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, a bilety wciąż są dostępne! Organizatorem wydarzeń jest Live Nation Polska.

Nemo wystąpi w Polsce na trzech koncertach!
Nemo wystąpi w Polsce na trzech koncertach!

Nemo to muzyczne objawienie ze Szwajcarii, które zasłynęło dzięki Eurowizji 2024. Gwieździe udało się zwyciężyć w międzynarodowej rywalizacji i zyskać sławę, której pozazdrościłby niejeden artysta. Piosenka "The Code" podbiła serca słuchaczy z całego świata, a spektakularne show, pełne energii oraz niepowtarzalny wokal i autentyczność Nemo sprawiły, że teraz niemal wszyscy chcą usłyszeć przebój na żywo.

Miłośnicy Eurowizji, którzy pragną doświadczyć widowiska Nemo na żywo, mają ku temu niepowtarzalną okazję. Wraz z końcem października gwiazda konkursu wyruszyła w trasę koncertową po Europie, podczas której prezentuje nie tylko hit "The Code", lecz także materiał ze swojej debiutanckiej płyty "Arthouse".

Koncerty z trasy Nemo miały odbyć się na wiosnę 2025 r. Ostatecznie musiały zostać przesunięte

Trasa koncertowa Nemo "Break The Code" zapowiedziana została jeszcze w połowie 2024 r. Koncerty w państwach takich jak Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Litwa, Czechy i wiele innych, miały odbyć się na wiosnę bieżącego roku. Niestety wszystkie z nich zostały przełożone. Gwiazda Eurowizji wyjaśniała wówczas, że trudno było poskładać w czasie planowanie tournee oraz pisanie nowej twórczości, która znalazła się na albumie "Arthouse" (wydanym w październiku 2025 r.).

"Z ciężkim sercem ogłaszam zmianę terminu mojej trasy koncertowej po Europie w tym roku. Wiem, jak bardzo wszyscy czekaliście na to wiosną i ponieważ mnie znacie, wiecie, jak wiele dla mnie znaczy spotkanie z wami i występ dla was. Rozumiem, że ta wiadomość może być rozczarowaniem i chcę przeprosić za wszelkie niedogodności, jakie wam to sprawia. (...) Wielkie rzeczy wymagają czasu, a jeśli nie uczynię priorytetem poświęcenia wystarczającej ilości czasu na nową muzykę, nie będzie ona miała szansy stać się świetną. W wirze po Eurowizji było tylko około trzech tygodni czasu na napisanie i wyprodukowanie nowych piosenek w zeszłym roku, co stanowi zdecydowanie za mało, aby stworzyć album, o jakim marzę" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie Nemo.

Trzy koncerty Nemo w Polsce! Gdzie i kiedy zobaczymy gwiazdę Eurowizji?

Podczas trasy "Break The Code", którą po przesunięciach nazwano na nowo "Arthouse Tour", fenomen Eurowizji miał pojawić się także w Polsce! Zaplanowano aż trzy koncerty Nemo w naszym kraju, które pierwotnie miały odbyć się 12 kwietnia (w warszawskiej Progresji), 14 kwietnia (w B15 w Poznaniu) praz 15 kwietnia (w Studio w Krakowie). Ostatecznie show przełożone zostały na koniec tego roku - gwiazda pojawi się w kraju nad Wisłą 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia. Występy odbędą się także w mniejszych klubach - w warszawskim Palladium, poznańskiej Tamie i krakowskim Klubie Kwadrat. Organizatorem wydarzeń jest Live Nation Polska, a bilety wciąż są dostępne i można zakupić je za pośrednictwem strony eBilet.pl.

Luna została gościem specjalnym koncertów Nemo!

W trakcie polskich koncertów Nemo na scenie pojawi się gość specjalny - Luna. Wokalistka wybrana została na reprezentantkę naszego kraju w konkursie Eurowizji 2024, gdzie zaprezentowała się z piosenką "The Tower". Choć nie udało jej się wówczas zwyciężyć, ani nawet przedostać do finału, podczas rywalizacji zyskała o wiele więcej - inspirujące znajomości, takie jak przyjaźń z Nemo. Dzięki temu polska piosenkarka może towarzyszyć gwieździe na trasie "Arthouse Tour" w roli supportu.

