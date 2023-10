Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Orange Goblin, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA i Sanguisugabogg.

Teraz poznaliśmy kolejnych wykonawców. Najbardziej znanym z tego grona jest Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden. Frontman legendy heavy metalu do Gdańska przyjedzie z materiałem z nadchodzącej płyty "The Mandrake Project", która pojawi się w pierwszej połowie 2024 r. Będzie to pierwszy solowy album Dickinsona od "Tyranny Of Souls" z 2005 roku.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bruce Dickinson Abduction

W Stoczni Gdańskiej zagrają także weterani death metalu z Suffocation, nowojorski duet Black Gold oraz Humanity's Last Breath (death/core ze Szwecji).



Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).