Myslovitz rusza w jubileuszową trasę koncertową promującą nową płytę

Myslovitz jest jednym z najważniejszych zespołów ostatnich 30 lat na polskiej scenie muzycznej. Grupa powstała w 1992 roku w Mysłowicach i ma w swoim dorobku 10 płyt, które sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. W jej repertuarze znajdują się przeboje, jak m.in. "Długość dźwięku samotności", "Dla ciebie", "My", "Chłopcy", "Scenariusz dla moich sąsiadów", "Peggy Brown", "Z twarzą Marilyn Monroe".

Wywiad Artur Rojek: Muzyka jest dla mnie naturalnym pokarmem Kompozycje zespołu na dobre zagościły we wszystkich polskich stacjach radiowych. Zespół w 2022 roku świętował swoje 30-lecie. Z tej okazji artyści zapowiedzieli trasę koncertową i nową płytę. Pierwszą część jubileuszowej trasy zespół zagrał jesienią 2022 roku, w wypełnionych do ostatniego miejsca klubach.

Jej wiosenna część liczy 7 koncertów w różnych częściach Polski. Podczas nich artyści zaprezentują także premierowy materiał - utwory z krążka "Wszystkie narkotyki świata", który ukaże się 3 marca 2023 roku.

Okładka nowego albumu "Wszystkie narkotyki świata"

Trasa będzie niezwykła nie tylko z uwagi na nowy repertuar oraz obchodzony jubileusz, ale także ze względu na nowego członka zespołu - jest to pierwszy album z nowym wokalistą, Mateuszem Parzymięso. Artystę mogliśmy usłyszeć już na trzech singlach wydanych w 2022 roku: "Miłość", "19" i "Pakman".

Premierowy koncert muzycy zagrają w rodzinnych Mysłowicach i właśnie tam zaprezentują oni pierwszy raz na żywo cały materiał z najnowszej płyty.

"Mieliśmy napisać piosenkę na duet z Sharon Corr. Jacek przyniósł ładną melodię, która niosła w sobie duży potencjał emocjonalny. Spokojna, introwertyczna zwrotka i eksplodujący refren. Trzeba to było jedynie odpowiednio uwypuklić i związać. Jednak w tamtym czasie rzeczy nie szły nam łatwo. Mieliśmy kilka różnych pomysłów na aranżację, by i tak powrócić do pierwotnego. Finalnie duet z Sharon nie wyszedł, bo chyba średnio potrafimy dzielić się piosenkami. Tym sposobem kompozycja została 'uwolniona' i umieściliśmy ją na płycie, którą dodatkowo postanowiliśmy nazwać tym samym tytułem" - mówią o albumie i piosence "Wszystkie narkotyki świata" muzycy Myslovitz.

Szczegółowy harmonogram marcowej trasy Myslovitz:

04.03 Mysłowice - Mysłowicki Ośrodek Kultury

19.03 Rzeszów - Klub Pod Palmą

18.03 Bielsko-Biała - Rude Boy Club

25.03 Gomunice - Klub muzyczny BOGART

26.03 Gdańsk - Stary Maneż

30.03 Bydgoszcz - Fabryka Lloyda

31.03 Olsztyn - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Tracklista albumu "Wszystkie narkotyki świata"

1. wszystkie narkotyki świata

2. miłość

3. pakman

4. król wzgórza

5. przypadkiem

6. latawce

7. inny

8. zdążyć przed wschodem słońca

9. 19

10. powoli

11. dziewczyna z wiersza lennona

12. kosmita

Za produkcję albumu odpowiadają Aleksander Kaczmarek oraz Myslovitz. Mix: Aleksander Kaczmarek, Piotr Witkowski Exit Productions; mastering: Piotr Witkowski Exit Productions.