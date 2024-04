Zbliża się jubileuszowa edycja festiwalu, więc Męskie Granie 2024 spieszy z niespodziankami. Już od jakiegoś czasu organizatorzy odsłaniają karty i ogłaszają pojedyncze fakty, na temat poszczególnych wydarzeń. Pojawiały się liczne zapowiedzi, a nawet specjalna piosenka "Myślę sobie, Ż", nagrana przez duet Igo i Brodka.

Wyjątkowymi wydarzeniami, które będą miały miejsce podczas trasy Męskiego Grania w tym roku okazały się przede wszystkim występy Orkiestry Orkiestr. Jej koncertowym zadaniem będzie wykonanie hymnów Męskiego Grania ze wszystkich poprzednich edycji. Będzie to wielki powrót do minionych lat. W skład Orkiestry Orkiestr będą wchodzili m.in. Wojciech Waglewski, Katarzyna Nosowska, Fisz, Smolik, Krzysztof Zalewski, Igo, Daria Zawiałow i Maciej Maleńczuk.

Tegoroczna trasa Męskiego Grania zostanie uświetniona także pojedynczymi koncertami Orkiestr z poprzednich lat - z roku 2015, 2017, 2020 i 2023. Będą oni prezentować utwory, które fani projektu mogli usłyszeć wyłącznie uczestnicząc w minionych trasach.

Niespodzianką od organizatorów jest również to, że po raz pierwszy w historii streamowane będą aż dwa wydarzenia - z Żywca i Warszawy. Siedząc w domu będzie można również obejrzeć Męskie Granie Orkiestrę 2023. Ze względu na złe warunki pogodowe nie mogła ona zagrać do końca finałowego koncertu w Żywcu. Odkupią więc swoje winy i powrócą do fanów online.

Kto wystąpi na Męskim Graniu 2024?

Organizatorzy Męskiego Grania właśnie opublikowali rozpiskę, na której pojawili się wszyscy artyści biorący udział w tegorocznej edycji. Line-upy na poszczególne miasta zostały ogłoszone za pośrednictwem portalu Facebook - na wcześniej utworzonych wydarzeniach.

Wydarzenie w Żywcu, które otwiera trasę koncertową projektu, odbędzie się 28 czerwca. Podczas niego wystąpią takie gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Brodka, Kacperczyk, Karaś/Rogucki, czy Miuosh z Zespołem Śląsk, prezentujący projekt "Pieśni Współczesne Epilog".

Trasa powędruje dalej do Szczecina, gdzie na scenach Męskiego Grania zobaczymy Rubensa, Katarzynę Nosowską, Kaśkę Sochacką, T.Love oraz wielu innych. W Gdańsku wystąpią m.in. Vito Bambino, Ignacy, Mery Spolsky, czy Daria ze Śląska. Kolejnym miastem na trasie będzie Poznań. Tam uczestnicy festiwalu będą mogli oglądać na scenie Korteza, Błażeja Króla, czy też Artura Rojka. We Wrocławiu odbędą się koncerty m.in. Kwiatu Jabłoni, Anity Lipnickiej, Mroza. Męskie Granie odwiedzi także Kraków, gdzie zagrają Igo, PRO8L3M, Zalia oraz inne gwiazdy polskiej sceny. Ostatnie koncerty jubileuszowej trasy odbędą się w Warszawie 23 i 24 sierpnia, gdzie zagrają najwięksi polscy artyści.

Ostatnie bilety na Męskie Granie 2024

Sprzedaż ostatniej puli biletów na wydarzenie rozpoczyna się 24 kwietnia. Zwykle wejściówki na Męskie Granie rozchodzą się w błyskawicznym tempie. Jubileuszowa edycja i wiele znanych nazwisk w line-upie tym razem jeszcze bardziej sprzyjają popytowi. Bilety jednodniowe kosztować będą 249 zł, a karnety dwudniowe 449 zł.