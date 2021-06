Mental Cruelty wystąpią w Polsce w 2022 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Deathcore'owa grupa Mental Cruelty z Niemiec zagra w połowie kwietnia 2022 roku we Wrocławiu.

Zespól Mental Cruelty zagra koncert w Polsce /materiały prasowe

Reklama

Mental Cruelty pojawią się na deskach wrocławskiego klubu Akademia 14 kwietnia 2022 roku.

Reklama

Na całej trasie po Europie, w tym na koncercie w Polsce, podopiecznym amerykańskiej Unique Leader Records towarzyszyć będą ich koledzy z wytwórni, czyli holenderska formacja Distant, a także Szwajcarzy z Paleface i Crown Magnetar z USA.

Bilety na wrocławski koncerty Mental Cruelty dostępne są w cenie 60 zł.

"A Hill To Die Upon", trzeci longplay Mental Cruelty, miał swą premierę 28 maja.

Teledysk do tytułowego utworu z płyty "A Hill To Die Upon" Mental Cruelty możecie zobaczyć poniżej: